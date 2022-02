Thêm giải pháp chung sống an toàn với Covid-19

Ngay lập tức, thị trường xuất hiện loạt sản phẩm nhái gây nguy hại đến sức khỏe người dùng.

Hỗ trợ ngăn ngừa các virus gây bệnh đường hô hấp

Theo thông tin từ nhà sản xuất Starpharma (Australia), sản phẩm bình xịt mũi Viraleze do đơn vị phát triển trong khuôn khổ chương trình Cầu nối Chuyển đổi Y sinh (BTB) do Quỹ Nghiên cứu Y tế tương lại của Chính phủ Australia (MRFF) tài trợ. Sản phẩm có thể sử dụng trong các tình huống hàng ngày như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ tiếp xúc với virus đường hô hấp bao gồm SARS-CoV-2.

Theo kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm do Starpharma tự công bố, sản phẩm bình xịt mũi kháng virus Viraleze chứa SPL7013 - hoạt chất có thể có khả năng vô hiệu hóa phổ rộng các virus hô hấp/cảm lạnh, gồm nhiều biến thể của SARS-CoV-2, cúm, RSV, SARS và MERS. Xịt mũi kháng virus như Viraleze khi vào bên trong khoang mũi sẽ tạo thành một hàng rào hỗ trợ ngăn chặn virus. Trong quá trình nghiên cứu, sản phẩm được dung nạp tốt mà không có phản ứng xấu đáng chú ý được báo cáo, không có tác dụng bất lợi nghiêm trọng nào khiến người tham gia thử nghiệm ngừng sử dụng sản phẩm hoặc rút khỏi nghiên cứu.

Với sản phẩm xịt mũi Viraleze, hoạt chất trong sản phẩm có thể bắt dính virus thông qua các điểm bám hay là các “gai” của virus. Vì vậy, virus xâm nhập vào tế bào vật chủ qua các gai protein và sản phẩm có thể giữ nguyên được các tính năng bắt giữ và bất hoạt virus khi virus đi qua đường thở và qua mũi của con người. Hạn chế đáng kể nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh tại các sự kiện tiếp xúc đông người như: hội thảo, hội nghị, nhà ga, bến tàu hay các phương tiện giao thông công cộng.





Cách phân biệt bình xịt mũi Viraleze chính hãng

Ông Lê Trung Thành, (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Nam Thanh - đơn vị chính thức nhập khẩu và phân phối bình xịt mũi kháng virus Viraleze) cho biết, sản phẩm được phân loại là trang thiết bị y tế loại A và được cấp giấy phép lưu hành ngày 30.11.2021, mức giá bán lẻ được công bố trên cổng thông tin là 495.000 đồng một bình. Sau hơn một tháng xuất hiện trên thị trường, công ty nhiều nỗ lực để giảm giá thành sản phẩm đến mức tối đa nhằm hỗ trợ đưa sản phẩm tới tay nhiều người tiêu dùng nhất có thể, giúp giảm sự lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay.

“Đến ngày 14.1.2022 theo công bố mới nhất của các nhà phân phối trực thuộc và nhà nhập khẩu Nam Thanh, giá một bình Vireleze đã được giảm xuống còn 395.000 đồng một bình. Hiện tại, công ty đang triển khai phân phối sản phẩm khắp Việt Nam. Tuy nhiên, công ty nhận thấy có một số đơn vị bán hàng không chính hãng”, ông Lê Trung Thành nói.

Để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi cho các cá nhân mua và sử dụng sản phẩm bình xịt mũi kháng virus Viraleze do Nam Thanh nhập khẩu và phân phối, chống lại các sản phẩm giả và kém chất lượng, tất cả các sản phẩm công ty trước khi đưa ra thị trường đều được dán nhãn phụ và tem chống hàng giả của Nam Thanh. Tem chống hàng giả chính thức của Nam Thanh có lớp phủ cào và có thể kiểm tra thông tin trên sản phẩm bằng cách kiểm tra mã QR ẩn dưới lớp phủ cào. Bao bì in rõ nét, có màu xanh nhạt hơn, hình ảnh thiết kế rõ ràng. Khách hàng chỉ mua sản phẩm chính hãng từ các nhà phân phối chính thức của Nam Thanh như TAF medical và các nhà phân phối được cấp chứng nhận từ Nam Thanh!

“Người tiêu dùng lưu ý kiểm tra mã QR trên tem của Nam Thanh dán trên bao bì sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gây nguy hại sức khỏe. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm cho sản phẩm được dán tem chống hàng giả chính hãng của Nam Thanh, các sản phẩm không có tem hoặc tem không phải của Nam Thanh, không kiểm tra được mã QR code, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm”, ông Lê Trung Thành chia sẻ thêm.