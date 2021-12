Thêm một người may mắn trúng giải Jackpot của Vietlott hơn 214 tỉ đồng

Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo: Trong kỳ quay số mở thưởng ngày 25.12.2021 sản phẩm Power 6/55 đã có 1 khách hàng may mắn trúng Jackpot 1 trị giá hơn 214 tỉ đồng và có 2 khách hàng đồng thời trúng giải Jackpot 2 trị giá 2.690.336.350 đồng mỗi giải, trong đó có 1 khách hàng mua vé qua nhà mạng Mobifone

Đối với giải Jackpot 1, đây là giải thưởng có giá trị cao thứ hai trong lịch sử của loại hình quay số điện toán Power 6/55 tại Việt Nam trong 5 năm qua. Người trúng giải sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ thực nhận gần 190 tỉ đồng. Cho đến cuối ngày 25.12, hệ thống vẫn chưa xác định được khách hàng trúng giải mua vé ở đâu





Trước khi giải thưởng khủng này tăng lên mức 200 tỉ, doanh thu của Vietlott đã tăng mạnh so với thời điểm đầu tháng 7, bình quân doanh thu mỗi kỳ quay Power 6/55 đã tăng gấp 3 lần so với khi Jackpot 1 ở mức khởi điểm 30 tỉ đồng do lượng khách mua nhiều hơn.

Theo tính toán, tỷ lệ trúng giải chỉ là 1/28.989.675, tức gần 29 triệu dãy số dự thưởng chỉ có 1 dãy trúng Jackpot 1. Trong vòng chưa đầy một tháng đã có liên tiếp 2 người trúng Jackpot 1 của loại hình Power 6/55 và Mega 6/45 với tổng giá trị gần 300 tỉ đồng là kỷ lục đặc biệt của xổ số điện toán Việt Nam.