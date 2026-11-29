Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về cội nguồn và bản sắc dân tộc. Giữa dòng chảy văn hóa nghệ thuật sôi nổi, ẩm thực là một lát cắt bình dị nhưng phản chiếu chân thật nhất nếp sống của người Việt, trở thành chất xúc tác tuyệt vời để thế hệ trẻ kết nối cùng nhau. Đối với người trẻ hiện đại, việc ăn uống đôi khi bị bó hẹp trong sự tiện lợi của những cú chạm đặt món giao tận cửa hay những "video review tích tắc" trên mạng xã hội. Thế nhưng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực sẽ trọn vẹn hơn khi chúng ta bước chân ra phố, hít hà mùi thơm nghi ngút tỏa ra từ gian bếp nhỏ, nghe tiếng trò chuyện rôm rả của thực khách bốn phương và cảm nhận lòng hiếu khách của người đứng bếp.

Chính mong muốn tìm về những trải nghiệm chân thật đã thôi thúc nhiều nhóm bạn trẻ tham gia khám phá ẩm thực bản địa từ gợi ý của Coca-Cola Foodmarks. Đặc biệt, trong tuần lễ hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam, chuyến hành trình Khám phá văn hóa và ẩm thực thành phố của Coca-Cola Foodmarks được lấp đầy bởi sự hào hứng của những tâm hồn "sành ăn", sẵn sàng bước vào một chuyến phiêu lưu vị giác đầy màu sắc của ẩm thực ba miền.

Đích đến của mỗi chặng hành trình chính là những điểm dừng chân tại các tọa độ "Quán Đỉnh" được tuyển chọn trên chiếc bản đồ số Coca-Cola Foodmarks. Tại TP.HCM, đoàn xe đáp lại bên hương vị béo ngậy đầy đặn của ổ Bánh Mì Huỳnh Hoa hay tô nước dùng thanh ngọt tại Miến Gà Kỳ Đồng – quán ăn đã có thâm niên hàng chục năm giữa lòng Quận 3. Tại Hà Nội, thực khách quây quần thưởng thức những gắp bún chả thơm lừng mùi than hoa tại Bún Chả Đắc Kim trên phố Hàng Mành hay đĩa thịt vịt nướng bốc khói xì xèo của Quán Vịt 34. Còn ở Huế, những đĩa cơm hến cay nồng vị ruốc ớt và bánh huế, bánh ướt trong veo đã níu chân biết bao tâm hồn sành ăn.

Không gian tại các quán ăn trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết khi tiếng cụng ly, tiếng bật nắp sảng khoái của những lon Coca-Cola mát lạnh vang lên không ngớt. Không khí ngày hội càng thêm phần náo nhiệt với các hoạt động vui chơi minigame do ban tổ chức khuấy động ngay tại bàn ăn và nhận những phần quà thú vị từ chương trình. Sự hòa quyện giữa món ăn ngon, thức uống mát lạnh và những nụ cười rạng rỡ của bạn bè đã biến bữa ăn thường nhật trở thành một ngày hội văn hóa ý nghĩa.

Sự thành công của hành trình khám phá ẩm thực bản địa thực tế còn được tiếp sức mạnh mẽ bởi sự cộng hưởng trên không gian trực tuyến. Song song với các hoạt động trên đường phố, 10.000 combo món ngon cùng Coca-Cola, kèm ưu đãi hấp dẫn tại các quán đỉnh Foodmarks trên GrabFood từ 24/11 – 29/11 đã được cộng đồng mê ăn uống săn đón.

Chưa dừng lại đó, Coca-Cola còn khuyến khích các bạn trẻ khám phá các quán đỉnh địa phương với những phần quà hấp dẫn. Từ 20/11, khi đến thưởng thức, check-in các món ngon trong danh sách các quán tại Foodmarks, thực khách sẽ có cơ hội nhận những voucher ưu đãi từ Grabfood hoặc những món quà thú vị, dễ thương từ Coca-Cola. Chính những lượt check-in và đánh giá "siêu có tâm" từ người dùng đã giúp các quán lọt "Top Foodmarks" tăng độ uy tín hơn.

Hoạt động dạo phố trải nghiệm ẩm thực vẫn đang tiếp tục diễn ra ở TP. Huế cho đến hết 24/12, sẵn sàng chào đón du khách và người dân địa phương đến thưởng thức phong vị cố đô theo một nhịp điệu thong thả, êm đềm.

Hơn thế nữa, dù những chuyến xe đoàn rực rỡ sắc đỏ tạm thời dừng bánh ở TP.HCM và Hà Nội, chiếc "la bàn" ẩm thực Coca-Cola Foodmarks trên nền tảng trực tuyến vẫn luôn hoạt động bền bỉ từng ngày. Hơn 5.000 tọa độ quán ngon bản địa vẫn luôn sẵn sàng trên foodmarks.cocacola.com để bất cứ khi nào cơn thèm ập đến hay nhóm bạn băn khoăn câu hỏi "hôm nay ăn gì", bạn chỉ cần mở bản đồ định vị là đã có ngay lời giải đáp.

Hành trình tôn vinh văn hóa địa phương của Coca-Cola chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Hãy tiếp tục mở chiếc "la bàn" ẩm thực, rủ rê hội bạn thân tận hưởng khoảnh khắc bật nắp sảng khoái bên bàn ăn và cùng đón chờ những hoạt động thú vị tiếp theo nhằm gắn kết, tôn vinh ẩm thực từ Coca-Cola Foodmarks trong thời gian tới!