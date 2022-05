Thí sinh nên đăng ký nhiều hơn một phương thức xét tuyển

Trao đổi về những điểm cần lưu ý đối với các thí sinh về kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022, TS Trần Ái Cầm (ảnh) cho biết thí sinh nên đưa ra nhiều phương án lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp để gia tăng cơ hội vào đại học. Trong đó nên cân nhắc việc ưu tiên cho phương án xét tuyển học bạ THPT.

Thưa bà, năm 2022 các trường đại học đã công bố sử dụng nhiều phương thức trong tuyển sinh, thí sinh lưu ý những gì?

TS Trần Ái Cầm: Tại thời điểm này, hầu hết các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Do đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án của các trường để chọn phương thức phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển. Chẳng hạn tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệpTHPT, còn có các phương thức như xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc xét tuyển thẳng cho các thí sinh đủ điều kiện. Trên thực tế dù thí sinh trúng tuyển ở bất kỳ phương thức nào cũng được học cùng một chương trình đào tạo, hưởng chính sách học bổng và các tiện ích học tập như nhau.

Vậy phương thức xét học bạ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét tuyển như thế nào?

Ở phương thức xét học bạ, nhà trường sẽ xét tuyển theo các tiêu chí như: Tổng ĐTB 3 học kỳ (1 HK lớp 10 + ĐTB 1 HK lớp 11 + ĐTB 1 HK lớp 12) đạt từ 18 trở lên; Tổng ĐTB 5 học kỳ (ĐTB_HK1 lớp 10 + ĐTB_HK2 lớp 10 + ĐTB_HK1 lớp 11 + ĐTB_HK2 lớp 11 + ĐTB_HK1 lớp 12) đạt từ 30 trở lên; Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên; Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

Thời gian xét tuyển được chia thành nhiều đợt. Theo đó, từ thời điểm này đến ngày 30.5.2022 thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho đợt 1. Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển; Bản sao Học bạ THPT; Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 có thể bổ sung sau khi có); Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Ngoài nhận hồ sơ trực tiếp, ĐH Nguyễn Tất Thành khuyến khích thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website của trường (tuyensinh.ntt.edu.vn) hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện về Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (Số 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, quận 4, TP.HCM).





Thưa TS, trong năm 2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển sinh thêm những ngành mới nào?

Năm 2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có thêm 1 ngành mới là Giáo dục mầm non và dự kiến mở ngành Quản lý bệnh viện, nâng tổng số chương trình đào tạo của trường lên 50 ngành.

Việc mở ngành Giáo dục mầm non, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị ngoài công lập đầu tiên tại TP.HCM được phép đào tạo ngành học này. Ngành Giáo dục mầm non ngày càng trở nên phổ biến và có cơ hội nghề nghiệp tiềm năng trong tương lai. Bên cạnh đó, ngành Quản lý bệnh viện tuy còn rất mới mẻ nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong ngành y tế. Đội ngũ y bác sĩ Việt Nam có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao, tuy nhiên người có khả năng quản trị hoạt động và quản lý cơ sở vật chất của bệnh viện chưa nhiều, do đó sinh viên sẽ có được những cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.

Có những lưu ý gì về hai ngành mới này, thưa TS?

Riêng ở ngành Giáo dục mầm non thí sinh cần lưu ý về tổ hợp xét tuyển và điểm xét tuyển. Là một trong những ngành thuộc khối Sư phạm do đó điểm xét tuyển của ngành được lấy theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định giống như các ngành thuộc khối Sức khỏe. Về tổ hợp xét tuyển thí sinh cũng cần lưu ý, vì đây là ngành năng khiếu chính vì thế nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển hoặc lấy điểm của các trường đại học có tổ chức thi môn năng khiếu tương ứng để xét tuyển.