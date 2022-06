Thi ‘Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông’ để nhận giải thưởng 10 triệu đồng

Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông” năm 2022 sẽ được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức từ ngày 19.6 - 20.8.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi sẽ đưa ra các giải pháp sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 - 30. Các nội dung thi gồm: tìm hiểu về kiến thức chung về luật Giao thông đường bộ; các chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các giải pháp, sáng kiến để giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi được triển khai theo 2 vòng thi sơ khảo và chung kết.

Vòng thi sơ khảo: diễn ra trong 6 tuần (từ 19.6 - 30.7) với hình thức trực tuyến. Thí sinh tham gia bằng cách trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam (app Thanh niên).

Để tham gia vòng thi sơ khảo, thí sinh tải app Thanh niên, vào mục “học tập” từ màn hình chính của ứng dụng, chọn “cuộc thi” “Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông” để bắt đầu thi. Hệ thống được mở bắt đầu từ 8 giờ ngày chủ nhật, kết thúc vào lúc 24 giờ ngày thứ bảy tuần kế tiếp.





Mỗi thí sinh có tối đa 5 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 30 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 1 đáp án đúng trong 4 đáp án, tổng thời gian tối đa của một lượt thi là 15 phút. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm. Lượt thi có điểm cao nhất trong tuần sẽ được tính là điểm thi tuần. Sau 6 tuần thi, top 3 thí sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi tuần sẽ nhận được giải thưởng tuần của ban tổ chức.

Chọn 15 thí sinh vào vòng chung kết

Sau vòng thi sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất tham gia vòng thi chung kết toàn quốc.

Vòng thi chung kết: ban tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất của 6 tuần thi tham gia vòng thi chung kết toàn quốc của cuộc thi. Vòng chung kết dự kiến được tổ chức theo hình thức đối kháng sân khấu vào ngày 20.8, tại Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng vòng chung kết gồm: giải cá nhân sẽ nhận được tiền mặt và giấy chứng nhận từ ban tổ chức gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, 3 giải ba trị giá 3 triệu đồng/giải và 9 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.

Giải tập thể: 1 giải dành cho Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, thành phố có số thí sinh tham gia trên tổng số thanh niên cao nhất. Giải thưởng gồm trị giá 10 triệu đồng và bằng khen của T.Ư Đoàn

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải thưởng tuần dành cho top 3 thí sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi tuần, trị giá 1 triệu đồng và giấy chứng nhận của ban tổ chức.