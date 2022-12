Thị trường lì xì tiền tết ảm đạm

Chị Hoa - nhân viên tại một điểm đổi tiền ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, khách muốn đổi bao nhiêu tiền mới các loại để lì xì tết đều có. Khách có thể đến địa điểm đổi nhưng nếu số lượng lớn và có nhu cầu mang đến tận nhà thì báo trước để chuẩn bị.

Khi chúng tôi hỏi tờ tiền mệnh giá 500 đồng và 1.000 đồng, những mệnh giá "hot" vào dịp Tết, chị Hoa trả lời, cửa hàng có nhưng phí cao. Mệnh giá 500 đồng, lấy 100 tờ là 400.000 đồng (tức 1 xấp tiền trị giá 50.000 đồng, người mua bỏ ra 400.000 đồng, chịu phí 350.000 đồng, phí gấp 6 lần giá trị thật); tiền mệnh giá 1.000 đồng, đổi 100 tờ là 120.000 đồng (phí tương đương 20%).

So với đầu năm 2022, phí đổi tiền của 2 mệnh giá này tăng từ 5 - 50%. Đối các mệnh giá khác, phí đổi tiền năm nay giao động từ 3 - 10% tùy theo loại.

Chị Hoa giải thích, loại tiền mệnh giá 500 đồng khó kiếm và do có màu đỏ nên nhiều người muốn đổi để làm bó hoa hay treo trên những cây thần tài lấy lộc nên phí cao.

Riêng khách hàng lấy số lượng lớn các mệnh giá khác thì phí có giảm. Chẳng hạn, mệnh giá 1.000 đồng đổi 10 triệu đồng phí 10%; mệnh giá 50.000 đồng, đổi 10 triệu đồng giảm 6%; từ 20 triệu đồng phí 5%; từ 50 triệu đồng phí 4%; từ 100 triệu đồng phí 3,5%; từ 200 triệu đồng phí 3%; mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng từ 10 triệu đồng phí 2%...





Những năm trước đây, thời điểm này phí đổi tiền mới cao ngất và các dịch vụ thường không giảm giá, nhưng nay lại khác. Nhu cầu người đổi tiền mới chưa cao nên một số nơi ôm tiền mới từ cách đây hơn 1 tháng đã phải giảm phí để nhanh chóng thu hồi "vốn".

Không những tiền Việt, các điểm đổi tiền mới lì xì tết còn có cả USD loại 1 USD và 2 USD. So với đầu năm 2022, giá đổi 1 tờ 2 USD tăng 3.000 đồng, lên 55.000 đồng/tờ, 1 USD lên 30.000 đồng/tờ. Riêng tờ 100 USD mạ vàng có giá 2,8 triệu đồng, giảm 200.000 đồng/tờ. Theo lý giải của những điểm đổi tiền thì do tỷ giá tăng. Tuy nhiên, mức giá này cao khi tỷ giá ngân hàng chưa đến 24.000 đồng/USD và tự do khoảng 24.240 đồng/USD.

Năm 2023 là Quý Mão nên thị trường xuất hiện những tờ 2 USD hình mèo. Dù chưa qua năm 2023 mà giá những tờ tiền này đã giảm 10 - 20%. Chẳng hạn tờ 2 USD con mèo vàng 3D giảm từ 150.000 đồng xuống còn 135.000 đồng; tờ 2 USD mèo mạ vàng giá 180.000 đồng.

Ngoài ra thị trường còn xuất hiện những tờ tiền, đồng xu hình mèo được rao bán như tiền xu Úc giá 150.000 đồng, tờ tiền mèo Venezuela 60 Bolivias giá 35.000 đồng (giảm 5.000 đồng), combo 10 tờ tiền mèo Macao giá 150.000 đồng (giảm 30.000 đồng), combo 10 tờ tiền mèo vàng plastic Đài Loan giá 130.000 đồng (giảm 20.000 đồng), bao lì xì mèo thần tài vàng Đài Loan giá 80.000 đồng (giảm 40.000 đồng)…