Thị xã Gò Công: 35 năm vững bước đi lên thành phố

Trung tâm thương mại phía đông của tỉnh

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020. Những thành tựu đó có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho thị xã Gò Công tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Thời gian qua, thị xã Gò Công đã tập trung huy động mọi nguồn lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương của T.Ư, của tỉnh để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển ổn định theo cơ cấu: thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Nhờ đó, nhiều công trình, dự án đã triển khai đi vào hoạt động, mang dấu ấn và hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, như: đường và khu dân cư hai bên đường Trương Định nối dài, Trường Mầm non Hoa Lan, bờ kè kinh Salicette, đường và khu dân cư hai bên đường Nguyễn Trãi nối dài, cầu Nguyễn Trọng Dân, cầu Bình Xuân, đường và khu dân cư hai bên đường Nguyễn Trọng Dân nối dài, sân vận động thị xã, hồ bơi thị xã...

Hoạt động thương mại - dịch vụ không ngừng phát triển theo hướng mở rộng, nâng cấp, đầu tư, xây dựng chợ trung tâm - Chợ Gò Công (đạt danh hiệu Chợ văn hóa vào năm 2012) và cải tạo, nâng cấp, xây dựng các chợ nông thôn; hình thành các khu phố thương mại dọc hai bên đường Hai Bà Trưng, Trương Định, Lý Tự Trọng, Nguyễn Huệ, Trương Định nối dài...

Lĩnh vực công nghiệp, thị xã Gò Công tập trung đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư sản xuất trên nhiều lĩnh vực như: Công ty CP May Công Tiến, Việt Long Hưng, Shilla Glovis, Long Way, Gạch không nung Phúc Hải...

Lĩnh vực nông nghiệp, thị xã Gò Công tập trung phát triển theo hướng toàn diện gắn với xây dựng NTM và NTM nâng cao; hình thành vùng lúa chất lượng cao theo mô hình cánh đồng lớn, với diện tích trên 350 ha ở các xã Bình Đông, Bình Xuân, Tân Trung.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được phát triển và có nhiều tiến bộ, các chính sách giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân... được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, nhất là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng luôn được thị xã chú trọng. Hằng năm, Thị ủy luôn quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và Nghị quyết T.Ư khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã định hướng phát triển 3 vùng kinh tế; trong đó thị xã Gò Công là đô thị hạt nhân của Vùng kinh tế- đô thị phía Đông gồm các huyện: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và TX.Gò Công. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục đề ra mục tiêu: “tập trung phát triển các đô thị trung tâm, thúc đẩy đô thị hóa...” và định hướng đầu tư, khai thác, phát triển có hiệu quả vùng động lực khu vực Gò Công.





Để trở thành thành phố Gò Công trong tương lai

Để cụ thể hóa các định hướng của Tỉnh ủy và thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng thị xã thành thành phố trực thuộc tỉnh” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Gò Công lần VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã cần phải tiếp tục phấn đấu, quyết tâm nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống lịch sử của vùng đất Gò Công địa linh nhân kiệt:

Một là, tập trung xây dựng thị xã thành thành phố Gò Công, là đơn vị trung tâm thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế - đô thị phía Đông theo tinh thần Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ, đô thị, từng bước phát triển các bến bãi, kho tàng có liên quan đến phát triển trục Quốc lộ 50 và trục sông Vàm Cỏ - Soài Rạp.

Hai là, tích cực phối hợp mời gọi đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đẩy mạnh mô hình nông nghiệp đô thị; tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ba là, tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ theo quy hoạch gắn với đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống thương mại đô thị như siêu thị, phố thương mại, các cửa hàng tiện lợi...; quan tâm đầu tư các công trình trọng điểm, nhất là hoàn chỉnh hạ tầng đô thị.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách; quan tâm các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm là, tiếp tục giữ vững các tiêu chí NTM, hướng đến xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; giữ vững thị xã đạt chuẩn Văn minh đô thị với chất lượng cao hơn.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; gắn kết giữa xây dựng thế trận lòng dân với phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, nâng chất phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bảy là, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Kết luận 21 ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế thừa truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được 35 năm qua, tiếp tục năng động, sáng tạo, đoàn kết, tranh thủ tối đa thế mạnh và các nguồn lực để xây dựng thị xã Gò Công thành thành phố Gò Công văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị hạt nhân của Vùng kinh tế - đô thị phía Đông của tỉnh.