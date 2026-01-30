'Thích nghi để đóng góp hiệu quả hơn với các ưu tiên mới của Việt Nam’

Tròn một năm nhiệm sở, ông James Shipton - vị lãnh đạo có gần 40 năm kinh nghiệm quốc tế - chia sẻ với Thanh Niên về những định hướng và dự định của Hội đồng Anh trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều quyết sách chiến lược, khẳng định tầm nhìn và vị thế mới.

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, cam kết hỗ trợ Việt Nam trong các ưu tiên phát triển mới của đất nước





Hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Năm 2025, hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có nhiều bước tiến vượt bậc, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Điều này mang ý nghĩa gì với tương lai hai nước, thưa ông?

Ông James Shipton: Cột mốc này không chỉ nâng tầm quan hệ song phương mà còn khẳng định cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích chung. Với chúng tôi, giai đoạn kế tiếp là tăng cường hơn nữa vai trò và đóng góp của Hội đồng Anh và Vương quốc Anh và trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong thập kỷ tới, đặc biệt tập trung ở lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi bao gồm giáo dục, quan hệ văn hóa, đào tạo và khảo thí tiếng Anh.

Những quyết sách quan trọng của Việt Nam gần đây như Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, toàn diện và đầy tham vọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng tôi mong đợi và tin tưởng với việc đẩy mạnh triển khai các quyết sách này, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trên đa dạng lĩnh vực sẽ được tạo điều kiện ngày một thuận lợi hơn để mở rộng, phát triển với tầm nhìn dài hạn và bền vững.

Ông có thể điểm lại một số hoạt động nổi bật của Hội đồng Anh vào năm 2025 để giúp Việt Nam tiến nhanh trong các ưu tiên phát triển?

Một điều có thể nhận thấy rất rõ là trong trong năm qua các hoạt động của Hội đồng Anh luôn bám sát và đồng hành cùng các ưu tiên của Việt Nam. Các chương trình của chúng tôi hỗ trợ thiết thực cho nhiều sáng kiến quốc gia, tiêu biểu phải kể đến các hoạt động hỗ trợ "Đề án Ngoại ngữ Quốc gia" và mới đây nhất là "Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học". Hội đồng Anh tham gia tổ chức hội thảo quốc tế về khảo thí ngoại ngữ tại Việt Nam (VLAS) 2025.

Chúng tôi cũng phối hợp với Bộ GD-ĐT ra mắt sổ tay Hướng dẫn hợp tác giáo dục và đầu tư tại Việt Nam bản cập nhật, làm rõ các quy định hợp tác với nước ngoài trong bậc phổ thông, đại học và giáo dục nghề nghiệp (TVET), qua đó mang đến cho các đối tác thông tin cập nhật nhất về các cơ hội đầu tư và hợp tác phát triển giáo dục của Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa "Đề án Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo đến năm 2030".

Tất cả đều góp phần thực hiện tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong lĩnh vực văn hóa, với việc ra mắt, ấn phẩm Tầm nhìn sáng tạo 2025 tập hợp bản đồ của 300 không gian sáng tạo tọa lạc tại 6 thành phố, chúng tôi đã hỗ trợ đắc lực cho chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tới năm 2030; Ngoài ra, quỹ "Kết nối thông qua văn hóa" của chúng tôi tài trợ cho 10 dự án của Việt Nam khuyến khích nghiên cứu và phát triển các thực tiễn tốt ở đa lĩnh vực.

Công cụ AI để người Việt học tiếng Anh

Năm 2026, Hội đồng Anh dự kiến triển khai những sáng kiến, hoạt động nổi bật nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thích nghi với các động lực, ưu tiên mới của Việt Nam cũng như của Vương quốc Anh và sự phát triển hàng ngày của khoa học, kỹ thuật. Cụ thể, Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ song song việc phát triển chuyên môn cho giáo viên và Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời giới thiệu công cụ thực hành tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo tên AiBC. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được triển khai công cụ này.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của hợp tác giáo dục đại học quốc tế và giáo dục xuyên biên giới, với mục tiêu quan trọng là định vị Vương quốc Anh như một đối tác tin cậy, được lựa chọn trong bối cảnh chính trị, kinh tế toàn cầu luôn biến động với nhiều thay đổi.

Dịp này, ông muốn gửi lời chúc gì tới người dân Việt Nam?

Tôi xin kính chúc toàn thể người dân Việt Nam có năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và "mã đáo thành công". Hy vọng rằng năm mới sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập, hợp tác và giao lưu văn hóa cho thế hệ trẻ, cho những người học có hoàn cảnh khó khăn và cho mọi cộng đồng trên khắp cả nước.

Xin cám ơn ông!