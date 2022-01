Thiên đường mua sắm dọc tuyến Metro: Nhìn từ thành công của Hàn Quốc

Sự tương đồng về vị trí cùng sự sầm uất và nhộn nhịp ngày đêm của thiên đường mua sắm giải trí này chính là nguồn cảm hứng đưa Myeongdong hóa thân thành Metro Star ngay trung tâm TP.Thủ Đức.

Myeongdong - Thiên đường mua sắm - giải trí của Hàn Quốc

Tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Seoul - Hàn Quốc và nằm ngay ga tàu điện Myeongdong, phố Myeongdong là thiên đường mua sắm đúng nghĩa khi quy tụ hàng loạt các hãng thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng trải đều ở các phân khúc trung - cao cấp như Channel, Bulgari, Mango, Lacoste, Giordano, Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, New Balance, đến mức giá phù hợp với đại đa số người trẻ như H&M, Zara, UNIQLO,… Không thể thiếu là những thương hiệu lớn của Hàn Quốc như SPAO, WHO.A.U, Bean Pole, Basic House, MIXXO, Eight Seconds, TOP TEN, Roem, ZIOZIA, Teenie Weenie, The Face Shop, Missha, It’s skin, Aritaum, Natural Republic,… Những nhà hàng có tuổi đời hơn 50 năm như Yeongyang Center hay Myeongdong Gyoja, Gogung... cũng đổ về Myeongdong để tiếp cận lượng khách hàng khổng lồ ở thiên đường mua sắm - giải trí - ẩm thực này.

Chính vì vậy, Myeongdong như thỏi nam châm thu hút các shopaholics - người nghiện mua sắm. Bất cứ ai ghé thăm Seoul ngay cả khi đó là một ngày, họ chắc chắn sẽ thực hiện một chuyến đi tàu điện đến Myeongdong, cho thấy sự hấp dẫn vô cùng lớn của con phố mua sắm này.

Ngoài mua sắm thì thưởng thức ẩm thực và nghệ thuật đường phố là những “đặc sản” không thể bỏ lỡ khi đến Myeongdong. Ngày nay, Myeongdong đón trung bình khoảng 1 triệu lượt khách mỗi ngày, mang đến nguồn doanh thu rất lớn cho shophouse và các cửa hàng mua sắm. Kéo theo đó là giá thuê mặt bằng shophouse tại đây cũng thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, với phổ giá từ khoảng 250 - 750 triệu đồng/m², cao gấp 3 lần giá thuê trung bình tại các khu vực khác ở Seoul.

Myeongdong hóa thân thành Metro Star

Một điểm tương đồng thú vị giữa Metro Star với phố Myeongdong là dự án này cũng chỉ cách Ga Metro số 10 vài bước chân. Sự tương đồng về vị trí cùng thành công của Myeongdong chính là nguồn cảm hứng để Chủ đầu tư dự án quyết tâm đưa mô hình kinh doanh độc đáo này áp dụng cho phần quy hoạch shophouse và phố mua sắm - giải trí.





Lấy phong cách Myeongdong làm chuẩn, khu phố mua sắm của Metro Star được “đo ni đóng giày” chi tiết và quy hoạch bài bản với các khu Mua sắm - Thời trang - Ẩm thực - Nghệ thuật đường phố liên kết chặt chẽ tạo nên quần thể thương mại dịch vụ sầm uất. Khu vực hứng trọn sự chú ý của khách hàng là shophouse được bố trí quanh khối đế của 2 tháp. Diện tích các shophouse đa dạng, từ 35m², 69m², 310m³… quy mô 1 tầng hoặc 2 tầng với mặt tiền được phủ kính hoàn toàn, các bảng hiệu trang trí được thiết kế đồng bộ và tài trợ bởi chủ đầu tư. Sở hữu những điểm đắt giá nhất và đẹp nhất của dự án sẽ là những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng nổi tiếng trong nước, Hàn Quốc và quốc tế, là điểm đến của giới trung lưu, nghệ sĩ, doanh nhân…

Trong khi những con đường phía trước shophouse được bố trí thành khu phố đi bộ theo hình zig-zag, mỗi khúc cua là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, độc đáo, và không bị trùng lặp, thì khu chợ đêm tựa như những con hẻm ở Myeongdong bày bán đa dạng chủng loại sản phẩm thời trang, làm đẹp với nhiều mức giá mềm.

Điểm then chốt quyết định thành công cho các Nhà đầu tư còn đến từ việc quy hoạch shophouse - phố mua sắm tại Metro Star được tư vấn bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến tạo phố mua sắm theo chuẩn quốc tế, giúp cách bài trí và sắp xếp không gian vô cùng khoa học, logic và có sự tính toán tỉ mỉ để đảm bảo mọi thương hiệu đều lọt vào tầm nhìn của khách hàng, mọi shophouse đều hút sự chú ý.

Vào mỗi tối cuối tuần, phố ẩm thực với những món ăn đặc sắc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, mang đậm chất ẩm thực đường phố, sẽ biến nơi đây thành một thiên đường mua sắm - ẩm thực ngay trung tâm TP.Thủ Đức, thu hút hàng vạn lượt khách mỗi ngày, đặc biệt là giới trẻ.

Là dự án hiếm có nối thẳng đến Ga Metro số 10 bằng cầu bộ hành, khu phố ở Metro Star còn là điểm dừng chân không thể lý tưởng hơn dành cho hành khách đến ga đi tàu. Theo ước tính, khi tuyến Metro số 1 được vận hành, sẽ có từ 250.000 hành khách sử dụng dịch vụ mỗi ngày, mang đến nguồn thu cao bền vững cho shophouse Metro Star.