‘Thiên thần nội y’ Taylor Hill diện đầm xẻ hông táo bạo của Công Trí

Hôm 30.4, Taylor Hill gây chú ý khi xuất hiện gợi cảm giữa nhiều ngôi sao quốc tế tại sự kiện của một thương hiệu Pháp diễn ra ở Los Angeles (Mỹ). “Thiên thần nội y” nổi tiếng của Victoria's Secret hút mắt với đầm satin trắng được thiết kế bởi Công Trí.

Trang phục dài tới mắt cá chân với điểm nhấn là đường xẻ táo bạo cao tới hông, giúp siêu mẫu 26 tuổi khoe đôi chân dài săn chắc của mình. Phần cổ cao xếp ly góp phần tạo nên sự trang nhã, tinh tế cho bộ đầm. Thiết kế dài tay ôm vừa vặn cơ thể góp phần tôn những đường cong quyến rũ của mỹ nhân 9X. Cùng với đó, Taylor khéo léo kết hợp trang phục với sandals cao gót có phần quay trang trí bằng hạt bạc với nhiều kích cỡ khác nhau. Kiểu trang điểm tươi tắn, tóc búi cao cùng đôi bông tai bạc giúp người đẹp thêm phần nổi bật, cuốn hút trước ống kính.

Các thiết kế của Công Trí liên tục được nhiều sao quốc tế săn đón. Trước Taylor Hill, hàng loạt tên tuổi lớn như: Kerry Washington, Jennifer Hudson, Katy Perry, Beyoncé, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Heidi Klum, Charlize Theron, Rosé (BlackPink)… từng liên hệ với “anh cả làng mốt Việt" để đặt trang phục cho những lần xuất hiện quan trọng trước công chúng, chụp ảnh tạp chí hay phục vụ những sản phẩm âm nhạc riêng.





Sinh năm 1996, Taylor Hill là một trong những siêu mẫu trẻ được yêu thích nhất trên sàn diễn thời trang quốc tế. Mỹ nhân 26 tuổi sở hữu gương mặt khả ái với đôi mắt màu xanh lá hút hồn. Chiều cao 1,77m cùng vóc dáng mảnh mai, gợi cảm giúp chân dài 9X có cơ hội gia nhập làng mẫu từ năm 16 tuổi và gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Ở tuổi 18, Taylor Hill trở thành một trong những thiên thần trẻ nhất của Victoria’s Secret, đồng thời được độc giả của Couturesque bình chọn là Người mẫu triển vọng nhất năm 2015. Cô nằm trong Top 10 người mẫu được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội 2016 do Harper's Bazaar công bố.

Taylor Hill có cơ hội làm việc với hàng loạt nhà mốt danh tiếng: Versace, Valentino, Chanel, Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Ralph Lauren, Jimmy Choo… Người đẹp cũng xuất hiện trong một số bộ phim: The Broken Hearts Gallery, Dating and New York, Good on Paper…