Thiết bị công nghệ giúp doanh nghiệp thích ứng với làm việc từ xa

Đại dịch Covid-19 đã khiến chúng ta phải chủ động thay đổi cách thức làm việc để thích nghi. Thay vì trì hoãn hoạt động kinh doanh, nhiều đơn vị đã chủ động chuyển sang làm việc từ xa hay hình thức hybrid working (kết hợp vừa làm việc từ xa vừa làm tại văn phòng). Tuy nhiên, đây là một thử thách không nhỏ đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là về mặt cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Nên chọn lựa thiết bị công nghệ như thế nào để đáp ứng đủ nhu cầu, đảm bảo năng suất công việc, tiện lợi và dễ sử dụng cho đại bộ phận nhân viên? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp với chia sẻ đến từ hai doanh nghiệp đại diện trong lĩnh vực giáo dục và IT là thạc sĩ Nguyễn Thúy Uyên Phương - CEO của Tomato Children’s Home và doanh nhân trẻ Lê Yên Thanh - CEO của Phenikaa MaaS.

Trong giai đoạn dịch bệnh, chuỗi trường ngoại khóa Tomato Children’s Home của chị Uyên Phương và các dự án IT của Phenikaa MaaS do Lê Yên Thanh thành lập đều gặp trở ngại khi phải làm việc online và dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất CNTT, thay đổi bộ máy làm việc theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả, giúp tư duy theo hướng “số hóa” nhiều hơn. Và việc trang bị hệ thống máy tính chất lượng đóng vai trò tối quan trọng trong chiến lược phát triển này. Với các yêu cầu để phù hợp cho việc giảng dạy và làm việc, CEO Uyên Phương và CEO Lê Yên Thanh đã chọn lựa các thiết bị công nghệ thích hợp để làm việc từ xa đến từ HP.

Sau một thời gian nghiên cứu, CEO Lê Yên Thanh quyết định thử nghiệm sản phẩm laptop cao cấp dành cho doanh nghiệp HP EliteBook 840 G8 được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ 11. Anh chia sẻ lựa chọn này dựa trên các điểm mạnh của HP là bảo mật, hiệu năng mạnh mẽ, độ bền cao. Đặc biệt điểm khiến anh ấn tượng là HP EliteBook 840 G8 đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD 810H. Để đạt được tiêu chuẩn này, sản phẩm đã vượt qua 120.000 giờ thử nghiệm với hàng loạt bài kiểm tra từ rung lắc, rơi rớt, sử dụng trong các điều kiện môi trường có độ ẩm cao, nhiệt độ khắc nghiệt và rất nhiều thử nghiệm khác.

Mặt khác, vấn đề bảo mật là tối quan trọng đối với một doanh nghiệp IT. Máy tính HP EliteBook được trang bị cảm biến vân tay một chạm, tùy chọn nhận diện khuôn mặt bằng hệ thống camera hồng ngoại, màn hình HP Sure View chống nhìn trộm khi sử dụng nơi công cộng. Bên cạnh đó là các tính năng bảo mật tối ưu như HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Click... giúp bảo vệ thiết bị và thông tin doanh nghiệp trước sự tấn công của tin tặc vào hệ thống dữ liệu.

HP EliteBook 800 G8 còn trang bị tính năng khử tiếng ồn Noise Reduction Cancellation, hệ thống micro chống ồn thông minh, hệ thống loa được tinh chỉnh bởi hãng âm thanh nổi tiếng Đan Mạch Bang & Olufsen. Nhờ vậy các cuộc họp online của công ty được diễn ra trôi chảy và hiệu quả hơn.

Trong khi đó, CEO Uyên Phương lại yêu cầu thiết bị mang đến sự tiện lợi, độ bền bỉ cho công việc giảng dạy với chi phí hợp lý: “Các giảng viên cần thiết bị máy tính thiết kế gọn nhẹ, có độ bền, hiệu năng ổn định đáp ứng sự linh động của giảng dạy và làm việc online”. Những điều này có thể tìm thấy tại dòng máy tính xách tay HP ProBook 400 G8.

HP ProBook 400 G8 được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 có Wifi 6 đi kèm cho tốc độ kết nối nhanh hơn so với công nghệ Wifi tiêu chuẩn. Nhờ đó, việc dạy học online diễn ra trơn tru, không bị ngắt quãng. Tính năng gạt tắt camera và phím tắt micro cũng là một ưu điểm thuận tiện cho giáo viên khi có việc đột xuất trong lúc đang giảng dạy.





Đối với các bộ phận cần lưu trữ dữ liệu lớn như kế toán hoặc các bộ phận làm về đồ họa, chị Uyên Phương và Yên Thanh lựa chọn sử dụng HP ProDesk 400 là dòng máy tính để bàn nhỏ gọn, có phần cứng mạnh mẽ với khả năng nâng cấp. Đây là dòng sản phẩm phù hợp để sử dụng cho nhân viên vì chi phí hợp lý, dễ đồng bộ hóa, hiệu năng ổn định, có độ bền cao.

Ngoài ra, việc trang bị thêm màn hình HP kích thước lớn cùng công nghệ HP Eye Ease giảm lượng ánh sáng xanh, giúp mở rộng không gian làm việc cũng như giúp mắt thoải mái khi làm việc trong thời gian dài cũng là mối quan tâm của các doanh nghiệp như Tomato Children’s Home hay Phenikaa MaaS.“Phenikaa MaaS làm về công nghệ bản đồ thì việc mở rộng không gian làm việc như thế này là rất quan trọng, giúp quan sát kỹ hơn những điểm nhỏ trên bản đồ” - Lê Yên Thanh chia sẻ.

Thay đổi tư duy, phương thức làm việc và kết nối, linh động hơn trong mô hình kinh doanh, lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp là những giải pháp để doanh nghiệp thích ứng với mọi biến động của thị trường dù ở bất cứ giai đoạn nào.

