Thiết kế xe phổ thông Car Choice Awards 2022: Cuộc đua hấp dẫn

Hyundai Santa Fe

Quá quen thuộc với thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe được đánh giá cao nhờ ngôn ngữ thiết kế thể thao, gợi cảm. Điểm nổi bật ở phần ngoại thất đến từ phần lưới tản nhiệt xếp tầng mở rộng nối liền với cụm đèn pha. Mẫu SUV này cũng được trang bị dải đèn LED ban ngày đặc biệt với kiểu dáng hình chữ T tách rời, tạo cảm giác gắn kết với bộ đèn pha xếp dưới. Thân xe với điểm nhấn là những đường gân dập nổi và bộ la-zăng 20 inch đa chấu thiết kế cầu kỳ và đẹp mắt. Santa Fe 2021 trang bị cụm đèn hậu được sửa đổi với một dải đèn LED tinh tế nối liền hai bên tạo sự liền mạch.

Kia Carnival

Từ khi bước sang thế hệ mới, Carnival được Kia “lột xác” toàn diện về mặt thiết kế. Những đường nét bo tròn có phần “bầu bĩnh” ở thế hệ trước đã biến mất. Nhìn trực diện, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng, tạo ấn tượng mạnh với thiết kế 3D mới lạ. Cụm đèn trước của Kia Carnival 2022 thu mình thanh mảnh, vuông vắn, trông thể thao và nam tính. Phần đuôi được tạo hình vuông vức, bề thế. Cụm đèn hậu là chi tiết “ăn tiền” nhất ở khu vực này với công nghệ Full-LED nối liền, đặt đối xứng qua logo Kia.

Kia Sportage

Bước qua thế hệ thứ năm, Kia Sportage 2022 mang một diện mạo hoàn toàn mới. Thiết kế xe lấy cảm hứng từ sự mãnh liệt, gai góc của tự nhiên kết hợp cùng hơi thở cuộc sống đương đại. Buông bỏ kiểu dáng mũi hổ quen thuộc, lưới tản nhiệt của Sportage nằm tách biệt bên dưới, mở rộng gần chạm đến hai bên sườn xe. Hệ thống chiếu sáng LED trên Kia Sportage mới được đánh giá cao về cả mặt thị giác lẫn công năng.

Nhìn từ bên hông, Kia Sportage 2022 thật sự cuốn hút bởi lối thiết kế kết hợp tạo khối và dập gân nổi đa tầng độc đáo. Mâm xe được trang bị loại 5 chấu thể thao, kích thước 19 inch. Cụm đèn hậu full LED tạo hình thon thả, thanh mảnh, nổi bật với dải LED đỏ ngoài cùng vuốt nhọn hướng vào bên trong.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 là mẫu xe luôn được đánh giá cao về thiết kế tại thị trường Việt Nam. Xe vẫn áp dụng ngôn ngữ KODO thế hệ mới nổi bật với triết lý “Less is more - càng đơn giản càng đẹp”. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh mẽ với cặp đèn thần thái, liền mạch cùng với lưới tản nhiệt đen bóng lỗ nhuyễn mở rộng. Tất cả phiên bản Mazda CX-5 2022 đều trang bị mâm 5 chấu kép, kích thước 19 inch. Đuôi xe Mazda CX-5 2022 thu hút với cánh gió thể thao, cặp đèn hậu đồ họa LED bắt mắt và đặc biệt là cản sau ốp chrome sáng bóng kết hợp bộ đôi ống xả kép nằm đối xứng.

Hyundai Tucson

Thiết kế của Hyundai Tucson được xem như lột xác hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. All New Hyundai Tucson được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe Hàn mang tên “Sensuous Sportiness - tinh thần thể thao gợi cảm”.

Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mở to dạng “tham số” được lắp ghép từ vô số mảnh hình khối 3D trông như vảy cá cách điệu, rất độc đáo. Cản trước nằm đối xứng bên dưới với cụm lưới tản nhiệt ở trên thông qua tạo hình chữ X trung tâm. Phần lưới cản trước mở rộng tăng thêm vẻ hầm hố cho xe. Phần thân của Tucson 2022 gây chú ý với những đường gân dập nổi chạy dài. Đuôi xe Hyundai Tucson 2022 không tiếp tục cắt xẻ mạnh bạo như ở đầu và thân xe. Tuy nhiên điều này không có nghĩa phần đuôi sẽ bị lỗi nhịp trở nên mờ nhạt.





VinFast VF 8

VinFast VF 8 nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ kiểu dáng mềm mại và thể thao, đồng thời không quá khác so với xe xăng dầu truyền thống, giúp người tiêu dùng không mất nhiều thời gian làm quen. Toàn bộ đèn chiếu sáng đều dùng công nghệ LED. Mâm kích thước 20 inch hai tông màu, đi kèm lốp 245/45 của Goodyear trên phiên bản Plus.

Kia K5

Ngôn ngữ thiết kế của Kia K5 không quá đột phá nhưng ngoại hình Kia K5 vẫn được đánh giá cao bởi phong cách đậm chất châu Âu, thể thao, hiện đại. Đầu xe cuốn hút với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng được làm mới sắc nét, đẹp mắt và khí thế hơn trước. Cụm đèn pha LED Projector bắt mắt với kiểu chia 3 khoang. Chạy dọc thân xe là những đường dập thẳng tắp mạnh mẽ. Mui xe uốn cong vuốt dài về phía đuôi đậm chất coupe.

Ford Everest

Ở thế hệ mới, Ford Everest 2022 vẫn sở hữu một diện mạo mang đậm “chất Mỹ” đặc trưng nhưng đồ sộ, uy mãnh hơn. Đầu xe Ford Everest 2022 - 2023 được làm hoàn toàn mới, cho cái nhìn vuông vắn, hầm hố và cứng cáp hơn hẳn bản cũ. Ca-lăng mở to, thậm chí còn ăn sâu vào cụm đèn hai bên bằng một thanh chrome khoét rãnh đâm ngang ngay chính diện.

Với việc gia tăng kích thước, nhất là chiều dài và trục cơ sở, thân hình Ford Everest 2022 nhìn “đô con” hơn hẳn bản tiền nhiệm. Xe sở hữu bộ mâm 6 chấu, kích thước 20 inch. Đuôi xe Ford Everest 2022 đã lột bỏ triệt để form dáng bo tròn, đầy đặn thiếu điểm nhất để khoác lên phong thái nam tính, cao cấp, sang trọng, phảng phất bóng dáng “đàn anh” Ford Explorer.

Toyota Camry

Vốn là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Toyota Camry 2022 không thay đổi quá nhiều kích thước cũng như ngôn ngữ thiết kế bên ngoài. Mặt ca-lăng của xe vẫn được tiết giảm tối đa, để lại 2 đường kẻ nối liền với 2 cụm đèn pha. Hệ thống chiếu sáng trang bị LED projector cho cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần.

Phần đuôi của Toyota Camry 2022 vẫn giữ diện mạo chỉn chu với các chi tiết mở rộng 2 bên. Ngoài ra, thiết kế phần trụ C của Camry 2022 vẫn kéo dài về phía sau, tạo nên một dáng vẻ fastback khá thời thượng.

