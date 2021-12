Thổi cảm xúc mới vào ca khúc xưa

Dấu ấn nhờ những cú rẽ

Quán quân Sao Mai phong cách dân gian năm 2007 Đinh Thành Lê vừa gây bất ngờ với cú rẽ ra mắt album Dear Người tình gồm 9 ca khúc gắn liền với tên tuổi của danh ca Ngọc Lan. Đinh Thành Lê cho hay cô đã thai nghén sản phẩm này trong suốt 5 năm. “Tôi mê giọng hát của danh ca Ngọc Lan, một giọng hát nhẹ nhàng, bay bổng, đẹp mà cô đơn. Giọng hát và cảm xúc của cô ấy luôn chạm vào trái tim tôi”, Đinh Thành Lê chia sẻ về lý do quyết định thực hiện nguyên một tuyển tập ca khúc của danh ca Ngọc Lan.

Nhạc sĩ Hồng Kiên, người được biết đến với các bản phối “thay áo mới” cho nhiều ca khúc cũ, đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho sản phẩm của Đinh Thành Lê. Trong những bản phối album Dear Người tình có nhịp trống rộn ràng, tiếng piano hay saxophone mang đến tinh thần tươi vui, nhẹ nhàng thay cho màu sắc sầu muộn, ủy mị, hay day dứt thường thấy trong những ca khúc mà nữ danh ca Ngọc Lan hát. “Tôi muốn mang đến màu sắc âm nhạc gần gũi, tự nhiên, hiện đại và phù hợp nhất với chất giọng của Lê”, nhạc sĩ Hồng Kiên nói. Còn về phía Đinh Thành Lê, cô làm mới bằng cách đưa những cảm xúc, trải nghiệm cá nhân để hát một cách chậm rãi, mộc mạc như đang chuyện trò, tâm sự. Dear Người tình gần như là tuyển tập đầu tiên hát nhạc Ngọc Lan do ca sĩ trong nước thực hiện, nhưng Thành Lê lại không phải là người duy nhất hát lại nhạc của những giọng ca nổi tiếng.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 ở vị trí top 4, dù vẫn hoạt động âm nhạc nhưng phải đến khi xuất hiện trong game show ca nhạc năm 2017 với loạt cover nhạc Hoa lời Việt vốn được yêu thích qua giọng ca Tô Chấn Phong, Lân Nhã mới đưa tiếng hát của mình thực sự chạm đến cảm xúc người nghe và bắt đầu được lan tỏa mạnh, từ lượt chia sẻ trên mạng đến lịch biểu diễn các show diễn, sự kiện…

Sau cuộc thi, Lân Nhã cũng giới thiệu album online với những bản nhạc Hoa lời Việt mà anh đã được khán giả đón nhận, hưởng ứng nồng nhiệt: Dĩ vãng nhạt nhòa, Tình nồng, Chỉ còn mình anh, Một thuở yêu người, Hoa tàn, Khúc nhạc buồn… Với loạt cover (hát lại) những bài gắn liền với Tô Chấn Phong, những ai từng say mê giọng ca lãng tử và đẫm màu hoài niệm ấy hẳn đã và sẽ tìm nghe Lân Nhã hát, để so sánh (điều không thể tránh khỏi với bất kỳ bản cover nào), cảm nhận nét riêng của từng phiên bản và thưởng thức.

Lân Nhã từng chia sẻ anh đã rất thích, thậm chí mê mẩn những giai điệu này, nên khi chọn hát lại, anh muốn mang những hoài niệm đẹp đẽ đó về cùng người yêu nhạc, với khán giả của mình. Và vì đã thích đến thế nên khi cover, cùng với những trải nghiệm của cuộc sống, “bố của 2 đứa trẻ” đã chinh phục người nghe và để lại dấu ấn riêng, cũng là nét điểm xuyết trên hành trình ca hát của mình. Không khó để tìm đọc những lời bình dưới album online của Lân Nhã, đại ý rằng: lâu lắm rồi mới nghe một giọng nam đẹp như vậy, điềm đạm, vững chãi, ấm áp, trầm, tình, nam tính và giàu chất tự sự… Có thể nói, trong các ca sĩ từng cover, Lân Nhã với loạt bài gắn với tên tuổi Tô Chấn Phong là album thành công nhất, mang lại hiệu ứng lẫn hiệu quả cho ca sĩ.





Không phải làm bản sao

Tạo nên sức hút mới từ chuỗi cover ca khúc đóng đinh với những tên tuổi đi trước còn có thể kể đến Vicky Nhung (cùng chuỗi nhạc Hoa lời Việt, cũng những bài nổi tiếng với giọng hát Tô Chấn Phong), Phương Phương Thảo (cover nhiều thể loại nhưng gây sốt trên mạng xã hội và được mến mộ cùng hàng ngàn bình luận ngợi khen là loạt ca khúc gắn với tên tuổi Jimmi Nguyễn), Dương Edward (chuỗi cover những bài hát gắn liền với Đan Trường). Nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng đang thực hiện dự án hát nhạc Jimmy Nguyễn của một giọng ca mới tinh chuẩn bị trình làng.

Theo Vicky Nhung, không phải người trẻ hôm nay thiếu kiến thức hay kỹ năng để kiến tạo cái mới, mà việc tìm về kỷ niệm và làm nó tươi mới theo cách sáng tạo của mình là một trải nghiệm thú vị, cho cả người làm nhạc lẫn người nghe. Cô cũng như các ca sĩ khác nghĩ rằng trào lưu làm mới này đang quay trở lại mạnh mẽ cũng không đáng ngạc nhiên.

Nhìn nhận hiện tượng này, nhạc sĩ Hoài An bày tỏ: “Dù hát bài mới hay cover, ca sĩ nào cũng đều thả hồn, trút tâm tư vào nhạc phẩm mình đã chọn bằng giọng ca, kỹ thuật, cảm xúc… của họ. Trong âm nhạc, có những giai điệu khi vang lên sẽ đưa ta về những kỷ niệm xa xưa, không thay thế bằng bài khác hay thể loại khác được. Mọi sự tồn tại đều có lý do của nó. Nếu chọn cover những bài hát đã được nhiều thế hệ người nghe biết đến mà ca sĩ rút ngắn được thời gian tiếp cận khán giả thì chúng ta phải mừng cho họ chứ”. Khi được hỏi có hay không ngại bị so sánh với danh ca Ngọc Lan, ca sĩ Đinh Thành Lê nói: “Tôi không muốn bị so sánh, hay nói là bản sao của ai cả. Tôi thực hiện dự án vì yêu thích giọng hát của Ngọc Lan khi cảm nhận được những nỗi niềm trong giọng hát của nữ danh ca”.

Ngoài ra, không thể phủ nhận, nhiều người trẻ hiện nay có xu hướng thích nghe nhạc “cũ”. Ca sĩ Nguyễn Ánh Minh (ban nhạc Saigon Soul Revial thường chơi lại theo lối mới những tác phẩm nhạc Việt những năm 1960 - 1970) cho hay: “Nhiều người thường nghĩ những khán giả lớn tuổi, những người muốn tìm về ký ức mới là khán giả chủ yếu của chúng tôi. Nhưng không phải vậy, khán giả trẻ mới là những người thường xuyên nghe nhạc của chúng tôi”.