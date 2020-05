1 người bị nước cuốn trôi dưới thác Liêng Ệp là do thủy điện xả nước

Sau khi nắm được thông tin có nhóm người chơi dưới suối đá ở thác Liêng Ệp, đơn vị đã nhanh chóng đóng nước khẩn cấp nhưng không kịp. Sau đó, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Khi mọi người đang leo ra giữa bãi đá trên thác chơi đùa, chụp hình thì bất ngờ nước lũ ập tới. Lúc này, cả nhóm cùng tháo chạy ra khỏi thác nước. Trong lúc tháo chạy, ông Nguyễn Duyên An (52 tuổi, ngụ xã Lộc An, H.Bảo Lâm) không may trượt chân té ngã và bị nước cuốn trôi mất tích. Những người còn lại may mắn thoát ra khỏi thác nước an toàn.