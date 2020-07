11 bệnh nhân mới được công bố nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng đã đi những đâu?

Theo thông tin BCĐ vừa công bố, trong số đó có 4 người là nhân viên y tế và y bác sĩ phục vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể, đó là nam bệnh nhân 26 tuổi, ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 41 tuổi, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, là điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nữ bệnh nhân 58 tuổi, ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là hộ lý tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhân viên y tế thứ 4 bị nhiễm Covid-19 là nữ 24 tuổi, ở xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

7 bệnh nhân còn lại là 2 người làm nông, số còn lại chưa rõ nghề nghiệp. Trong số này, có nhiều người trú tại Q.Liên Chiểu, Hòa Vang (Đà Nẵng).

Chiều 27.7: Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm 4 nhân viên y tế

Đáng chú ý, nam bệnh nhân B.T. (70 tuổi) có địa chỉ tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thông tin dịch tễ được công bố, bệnh nhân khai là chung sống với con trai (tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Tiền sử có một số bệnh mãn tính. Ngày 9.7, bệnh nhân thấy tức ngực, mệt nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 9.7 đến nay, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Nội - tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong thời gian bệnh nhân không ai đến thăm, chỉ được 3 người nhà chăm sóc. Ngày 26.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho thấy dương tính Covis-19. Ngày 27.7, bệnh nhân được đưa vào khu vực cách ly tại khoa Nội - Tiết Niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông báo của BCĐ, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với những người tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.