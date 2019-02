11 ca tử vong do đánh nhau trong dịp Tết

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế ngày 7.2, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ 28 - mùng 3 Tết) đã có 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong đó 1.820 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi, 11 trường hợp tử vong. Ngoài ra, trong 5 ngày qua đã có 13.955 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, trong đó 16 trường hợp tử vong.

So với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, số ca tai nạn đánh nhau không tăng nhưng số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ lại tăng 32%. Trong đó, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vẫn có 18 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, tăng 10 ca so với cùng ngày của Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đã có 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại.