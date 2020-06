12 học viên cai nghiện nhập viện cấp cứu vì đánh nhau

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên. Từ năm 2018 đến nay, tại đây đã xảy ra 4 vụ học viên trốn trại. Cụ thể, ngày 11.8.2018, khoảng 250 học viên đã xô rào chắn bỏ trốn ra ngoài, một số học viên tràn ra QL1, đoạn thuộc H.Châu Thành, hò hét, khiêu khích, chửi bới cán bộ của cơ sở. Tiếp đến, ngày 11.9.2019, lợi dụng lúc cán bộ mở cửa cho một số học viên ra ngoài tham gia lao động, học nội quy, học nghề, các học viên xô cửa thoát ra ngoài. Cơ sở yêu cầu các học viên giữ trật tự, không được đập phá, đánh cán bộ. Dù không xảy ra xô xát, đập phá, nhưng do số học viên tham gia quá đông nên các cán bộ không thể ngăn cản gần 120 học viên thoát ra ngoài. Đến ngày 6.2.2020, lợi dụng đang giờ chuyển cơm từ khu C đến khu B, hơn 30 học viên bất ngờ xô ngã nhân viên chuyển cơm và trực cổng rồi la hét, tràn ra khỏi cổng trại. Lực lượng bảo vệ cố can ngăn nhưng không thành.