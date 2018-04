12 nguyên cán bộ ngành thuế, hải quan lãnh án tù

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Dũng đã lập các công ty: Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim đều hoạt động tại H.An Phú, An Giang. Từ tháng 12.2010 đến tháng 12.2013, Dũng đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty nói trên trực tiếp mua hoặc chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu mua khống hóa đơn thuế GTGT của nhiều công ty, doanh nghiệp của Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo. Trong đó xác định tổng số tiền bán khống trên 356 tỉ đồng, tiền thuế GTGT khống trên 35 tỉ đồng. Để che giấu việc nâng khống hàng hóa xuất khẩu đi Campuchia và thuận lợi trong việc hoàn thuế, Dũng đã móc nối chi trên 324 triệu đồng cho các bộ Hải quan Khánh Bình (H.An Phú), chi trên 1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan Bắc Đai (H.An Phú), chi trên 446 triệu đồng cho các cán bộ Cục Thuế tỉnh, Chi Cục thuế H.An Phú tạo điều kiện cho Dũng lập khống 42 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, lừa đảo chiếm đoạt trên 35 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.