122 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ tết

So sánh với cùng kỳ (từ 29 - mùng 4 âm lịch) của tết Nguyên đán 2019, năm nay trên cả nước đã giảm 14 vụ tai nạn giao thông, giảm 32 người bị thương, nhưng số người chết lại tăng 9 người.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an ngày 28.1 (mùng 4 tết), toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 42 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 giảm 1 vụ, giảm 3 người chết, tăng 3 người bị thương. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, số vụ nhập viện do tai nạn giao thông đã giảm 18,2% so với cùng kỳ. Riêng số tai nạn liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước, tuy nhiên số người tử vong do tai nạn vẫn còn tăng cao so với cùng kỳ nghỉ tết Kỷ Hợi; còn xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trong 6 ngày qua, cảnh sát giao thông cả nước kiểm tra, xử lý 2.160 trường hợp vi phạm; phạt tiền 1,7 tỉ đồng; tạm giữ 25 xe ô tô, 318 xe mô tô; tước 301 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, 52 địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý 867 trường hợp.

Đường thủy, cảnh sát đã kiểm tra, xử lý 220 trường hợp vi phạm; phạt tiền 230 triệu đồng.

Ngày 27.1, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã ban hành Công điện số 01/CĐ-UBATGTQG yêu cầu các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày còn lại kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết.