15 đại biểu không tán thành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Sáng 30.3, đại tá Đinh Văn Nơi đã trao các quyết định của Bộ Công an về nâng bậc hàm; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chuẩn y chức vụ Đảng lần lượt cho 2 phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.