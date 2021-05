19 công ty 'ma' bán hơn 1.000 tỉ đồng hóa đơn trái phép

Sáng 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cẩn (trú tại Bắc Giang) và 8 bị can khác trong đường dây thành lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2012 đến 2019, Cẩn cùng đồng bọn đã thành lập 19 công ty “ma” tại địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Công an tỉnh Bắc Giang xác định đường dây này đã bán hóa đơn trái phép cho tổng giá trị hàng hóa lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 100 tỉ đồng. Trong đó, các bị can thu lợi bất chính 5,28 tỉ đồng và bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu hồi được hơn 2,5 tỉ đồng cho nhà nước.