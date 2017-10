Ngày 26.10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin hưởng án treo của 2 bị cáo nguyên là giáo viên Trường mầm non Thiên Thần Nhỏ có trụ sở tại quận Long Biên (TP.Hà Nội) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

2 bị cáo trong vụ án là Ngô Thị Hà Quyên (31 tuổi, ngụ ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP.Hà Nội) và Đinh Thị Hồng (40 tuổi, ngụ ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội). Nạn nhân trong vụ án là bé gái 18 tháng tuổi Trần Nhật Hương, đã tử vong chỉ sau một ngày nhập viện, do ngạt dị vật đường thở.

Tại tòa, 2 bị cáo Hồng và Quyên đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, phía gia đình nạn nhân cũng đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm cho hai bị cáo.

Theo Hội đồng xét xử, tòa sơ thẩm tuyên 2 bị cáo nguyên là giáo viên mầm non phạm tội Vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Bản thân bị cáo Hồng có hoàn cảnh khó khăn khi đã ly hôn chồng, lại đang nuôi hai con nhỏ; gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Kết thúc phiên phúc thẩm, tòa quyết định chuyển mức án tù giam của hai bị cáo Quyên và Hồng thành án tù treo.

Trước đó, ngày 17.5, Tòa án nhân dân quận Long Biên (TP.Hà Nội) đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hà Quyên 12 tháng tù và Đinh Thị Hồng 20 tháng tù giam, đều cùng về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Theo cáo trạng, lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ được thành lập vào tháng 7.2013, có trụ sở tại Khu đô thị Việt Hưng ở quận Long Biên. Quá trình hoạt động, Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng được giao nhiệm vụ chăm sóc, quản lý lớp bé từ 12 - 18 tháng tuổi, trong đó có cháu gái Trần Nhật Hương.

Cáo trạng cũng thể hiện, trong quá trình chăm sóc cháu bé, các cô giáo đã có hành vi vi phạm quy tắc nghề nghiệp, cách cho ăn cháo không đúng hướng dẫn, khiến cháu bé bị sặc cháo . Sau khi cháu bị tím tái đã không kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự và Viện Pháp y của Bộ Y tế đều xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé Trần Nhật Hương là do có dị vật trong đường thở.

Cháu bé tử vong được xác định do hành vi sai phạm của các bị cáo khi không tuân thủ quy tắc nghề nghiệp, với lỗi vô ý cẩu thả, thiếu quan tâm bé, không có chuyên môn sư phạm mầm non…Ngoài ra giáo viên mầm non còn làm việc riêng khi chăm sóc trẻ, không tuân thủ quy chế của trường mầm non đối với việc chăm sóc trẻ.

Tòa sơ thẩm khẳng định, xét về tính chất mức độ vi phạm của hai cô giáo thì cần thiết phải áp dụng án phạt tù có thời hạn cách lý ra khỏi xã hội. Tòa sơ thẩm cũng cho rằng, bị cáo Hồng phải chịu hình phạt cao hơn bị cao Quyên mới tương xứng với hành vi và mức độ phạm tội.

Chủ trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho bị hại số tiền hơn 330 triệu đồng.

Hà An