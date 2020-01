2 học sinh phát hiện thi thể nam giới treo cổ trong nhà hoang ở Lâm Đồng

Sáng 11.1, Công an huyện Bảo Lâm đang khoanh vùng bảo vệ hiện trường và chờ lực lượng Pháp y, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi , phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ vừa được phát hiện tại xã Lộc An.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 10.1, 2 học sinh vào khu nhà xưởng bỏ hoang của Công ty trà Trung Nguyên (tại thôn 6, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) tìm tổ chim. Khi đang chui vào một căn nhà bỏ hoang trong khu nhà xưởng này, 2 học sinh tá hỏa phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy nặng

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc An và Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt khoanh vùng, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân có một ba lô chứa bên trong nhiều vật dụng cá nhân và các giấy tờ tùy thân mang tên Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, Bình Phước).

Người nhà đau xót khi tới xác nhận thi thể nạn nhân xấu số Ảnh: Trùng Dương

Nhận được tin báo, sáng 11.1, chị Lê Thị Diễm Trinh (em gái nạn nhân Trung) từ Bình Phước lên xã Lộc An để xác minh danh tính người xấu số

Theo chị Trinh, anh Trung bỏ đi khỏi nhà cách đây gần 3 tháng, gia đình đã tìm cách liên lạc nhưng vô vọng. Thời gian anh Trung bỏ đi, mẹ anh bị bệnh nặng không qua khỏi. Còn bố anh Trung cũng mất cách đây hơn 2 năm.

“Cả bố và mẹ tôi đều đã mất, giờ thêm anh tôi cũng ra đi mãi mãi. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có chi phí để lo hậu sự cho anh. Mong rằng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thương xót giúp đỡ lo hậu tự cho anh tôi”, chị Trinh khóc òa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.