2 ngày chốt chặn, phát hiện hàng loạt tài xế container chơi ma túy

Khoảng 15 giờ ngày 13.1, đoàn liên ngành gồm UBND, công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố P.Trường Thọ phối hợp Công an Q.Thủ Đức, Trung tâm y tế Q.Thủ Đức tổ chức chốt chặn tại đường số 2 hướng ra vào cụm cảng Phúc Long ICD và Tâm Cảng Thủ Đức DEPOT để kiểm tra ma túy đối với tài xế, phụ xe ra vào cụm cảng nói trên lấy hàng.

Ảnh: Công Nguyên Tài xế Bắc bị phát hiện dương tính ma túy khi lái xe contaianer

Tài xế Nguyễn Thế Xuân (45 tuổi) lái xe container từ đường số 2 vào trong cảng liền bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, sau đó được phát cho một hũ nhựa để lấy nước tiểu. Qua 2 phút test nhanh, kết quả mẫu nước tiểu tài xế Xuân âm tính với ma túy.

Tài xế Truyền dương tính ma túy khi lái xe container

Ông Xuân cho biết: “Tôi rất ủng hộ việc công an kiểm tra tài xế container sử dụng ma túy. Tôi lớn tuổi, chạy xe mấy chục năm nay nên rất hiểu tình trạng này. Chủ yếu các tài xế mới lớn đua đòi nên rủ nhau dùng ma túy. Bên cạnh đó, nhiều tài xế vì căng thẳng công việc cũng tìm đến ma túy hầu mong tỉnh táo. Dùng ma túy lâu ngày thì bị nghiện lúc nào không hề hay biết. Tài xế dính ma túy rất nguy hiểm đến sức khỏe và nguy hiểm khi chạy xe trên đường”. Nhiều tài xế container sau đó cũng bị kiểm tra và âm tính với ma túy nên được trả giấy tờ và rời đi.

Tài xế, phụ xe đều “dính” ma túy

Phát hiện xe container 51D-055.54 đang đậu trong Tâm Cảng Thủ Đức nên lực lượng chức năng tiếp cận kiểm tra. Cả tài xế Nguyễn Công Thiện (28 tuổi, quê Quảng Trị) và phụ xe Lê Ngọc Bảo (19 tuổi, quê Khánh Hòa) dương tính với ma túy tổng hợp.

Kiểm tra xe container, công an phát hiện bộ sử dụng ma túy tổng hợp và cả mã tấu. Thiện khai chạy container được 10 năm và thường xuyên chạy đường dài, đồng thời thừa nhận có sử dụng ma túy trước đó một ngày khi đi sinh nhật bạn. Tuy nhiên, khi bị truy về bộ “đồ nghề” sử dụng ma túy đá trên xe, Thiện khai để “dùng ma túy khi rảnh”.

Ảnh: Công Nguyên Các lực lượng chức năng chốt chặn kiểm tra ma túy tài xế, phụ xe container

Kiểm tra xe container 51C-932.91 chạy từ đường số 2 vào khu vực Tâm Cảng Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Xuân Bắc (24 tuổi, quê Đắk Nông) dương tính với ma túy tổng hợp.

Kết quả xét nghiệm tài xế container dương tính với ma túy

Khám trên xe của Bắc, công an phát hiện một bộ sử dụng ma túy đá. Bắc thừa nhận sử dụng ma túy đá trước khi lái xe. “Em lái xe một mình, lúc mệt mỏi quá nên làm ít thuốc cho tỉnh táo chứ không có nghiện ma túy”, Bắc giải thích. Tài xế này cho biết lái xe container 2 năm nay và “biết dùng ma túy khi lái xe là sai và rất nguy hiểm cho em và người đi đường” nhưng thừa nhận “thi thoảng dùng ma túy đá”.

tin liên quan Chỉ 2 lần chốt chặn, TP.HCM phát hiện 7 tài xế container 'dính' ma túy Cũng trên đường số 2, lực lượng liên ngành kiểm tra xe container 51D-452.23 và phát hiện tài xế Nguyễn Thế Truyền (46 tuổi, quê Khánh Hòa) dương tính với ma túy tổng hợp. Ông Truyền thừa nhận dùng ma túy trước khi lái xe. Khám xét xe của ông Truyền thấy có bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp… Cũng trên đường số 2, lực lượng liên ngành kiểm tra xe container 51D-452.23 và phát hiện tài xế Nguyễn Thế Truyền (46 tuổi, quê Khánh Hòa) dương tính với ma túy tổng hợp. Ông Truyền thừa nhận dùng ma túy trước khi lái xe. Khám xét xe của ông Truyền thấy có bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp…

Trong buổi chiều 13.1, lực lượng chức năng kiểm tra tổng số 30 trường hợp và phát hiện 3 tài xế, 1 phụ xe dương tính ma túy tổng hợp. 4 trường hợp nói trên được đưa về trụ sở Công an P.Trường Thọ để lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, ngày 12.1, lực lượng chức năng P.Trường Thọ và Q.Thủ Đức đã chốt chặn đường ra vào cảng 622 kiểm tra 18 lái, phụ xe container và phát hiện 2 lái xe, 1 phụ xe dương tính với ma túy tổng hợp.

Sẽ tiếp tục kiểm tra

P.Trường Thọ (Q.Thủ Đức) được xem là địa phương đầu tiên trên địa bàn TP.HCM lên kế hoạch để kiểm tra ma túy đối với tài xế container ra vào cảng. Ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch UBND P.Trường Thọ, cho biết sau vụ tài xế container sử dụng ma túy gây tai nạn kinh hoàng tại Long An, là địa phương có nhiều cụm cảng và lượng xe container ra vào rất lớn nên phường đã chủ động lên kế hoạch phối hợp công an, y tế quận... tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra tất cả các tài xế xe container từ bằng lái, sử dụng rượu bia, ma túy... “Trên địa bàn của mình thì mình phải làm, làm từ gốc cho hiệu quả để giảm thiểu tai nạn do tài xế sử dụng ma túy gây tai nạn cho người đi đường và chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới”, ông Phước nói.

Theo ông Phước, với những trường hợp phát hiện trong ngày 12.1, hôm qua 13.1 lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đưa tài xế Trần Văn Anh (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) và lơ xe Dư Văn Thới (26 tuổi, quê Cà Mau) đi trường cai nghiện. Riêng tài xế Nguyễn Hiếu Chiến (21 tuổi) xác định có nơi cư trú ổn định nên đã phạt hành chính và cho gia đình bảo lãnh. Cũng trong ngày 12.1, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Trần Văn Hơn (22 tuổi) dùng bằng lái giả. Hơn thừa nhận mua bằng giả 2 triệu đồng. Công an Q.Thủ Đức lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định.

Đại úy Nguyễn Hữu Hậu, Phó trưởng công an P.Trường Thọ, cho biết thực trạng các tài xế container sử dụng ma túy đã xuất hiện từ lâu, nhưng để xử lý từ gốc đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng.

Theo đại úy Hậu, khi bị dừng xe và yêu cầu xét nghiệm nước tiểu kiểm tra ma túy, nhiều tài xế cố tình né tránh, nhịn tiểu hoặc tìm cách đi khỏi hiện trường. Vì vậy, khi CSGT dừng xe thì công an phường, hình sự, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố tiếp cận để giám sát những tài xế đi lấy nước tiểu và chờ phân tích mẫu. Nếu tài xế nào âm tính với các chất ma túy sẽ trả lại giấy tờ để tiếp tục lưu thông.

Tài xế nào dương tính với ma túy thì công an phường phối hợp với các lực lượng kiểm tra trên xe tìm thêm chứng cứ, sau đó đưa về địa phương lập hồ sơ xử lý theo quy định. “Đa phần tài xế dương tính ma túy thì trên xe có bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tài xế sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy đều thừa nhận là sai và rất nguy hiểm”, đại úy Hậu cho biết thêm.

Nhà xe nói gì khi tài xế “dính” ma túy? Sau khi tài xế Nguyễn Thế Truyền (46 tuổi, quê Khánh Hòa) bị phát hiện dương tính với chất ma túy trong lúc điều khiển xe container 51D-452.23, PV Thanh Niên đã gọi theo số điện thoại ghi trên xe và gặp một người tên Hải. Ông Hải nhận chiếc xe trên thuộc sở hữu của Công ty Thiên An (có trụ sở tại Q.7) và “ngạc nhiên” khi nghe thông tin tài xế Truyền sử dụng ma túy. “Công ty chúng tôi mới ký hợp đồng với ông Truyền chưa được 1 tháng nay. Chúng tôi yêu cầu ổng đi khám sức khỏe và không dính ma túy, hồ sơ công ty vẫn đang giữ”, ông Hải nói. Cũng theo ông Hải, công ty ký hợp đồng 1 năm với tài xế Truyền, nếu công an phát hiện ông Truyền sử dụng ma túy thì công ty sẽ thanh lý hợp đồng ngay lập tức. “Công ty không thể để người nghiện ma túy lái xe của chúng tôi chạy ra đường”, ông Hải thông tin thêm. Với xe container 51D-055.54 phát hiện cả tài xế Nguyễn Công Thiện (28 tuổi, quê Quảng Trị) và phụ xe Lê Ngọc Bảo (19 tuổi, quê Khánh Hòa) dương tính với ma túy tổng hợp, trên xe để dòng chữ Đường Việt. PV Thanh Niên đã liên lạc với công ty vận tải này để xác minh. Qua điện thoại, đại diện Công ty Đường Việt không thừa nhận chiếc xe này của công ty mình. “Hiện nay rất nhiều nhà xe bên ngoài giả danh Đường Việt và số điện thoại của chúng tôi để chạy trên đường. Chúng tôi đã báo vụ việc này lên sở GTVT TP rồi”, người này nói. Qua xác minh từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP), xe container 51D-055.54 đăng ký lần đầu ngày 14.10.2016 và một công ty ở Q.Bình Thạnh là chủ sở hữu.

Mời bạn đọc xem clip trên thanhnien.vn