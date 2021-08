2 sòng bạc ngang nhiên tụ tập sát phạt trong ngày Đà Nẵng 'phong tỏa cứng'

Trước đó, trưa cùng ngày, công an phường ập vào hẻm 29, kiệt 72 Đinh Tiên Hoàng (tổ 43 P.Tam Thuận), bắt quả tang trước nhà số 17 có 2 sòng bạc đang sát phạt. Sòng thứ nhất gồm các “quý bà” N.T.B.T (62 tuổi), N.T.B.T (47 tuổi) và N.T.H (52 tuổi, cùng ngụ K72/H29 Đinh Tiên Hoàng).

Trước mắt, Công an P.Tam Thuận đề xuất UBND Q.Thanh Khê phạt 10 triệu đồng/người do tụ tập vi phạm quy định chống dịch, đối với việc sát phạt tại 2 sòng bạc, công an phường xử phạt 2 triệu đồng/người về hành vi đánh bạc, tổng cộng 84 triệu đồng.