2 xã ở Quảng Trị vẫn bị cô lập sau mưa lũ

Ngày 27.10, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các xã Hướng Việt và Hướng Lập (H.Hướng Hóa). Đây là 2 xã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài từ đêm 17.10 do sạt lở đất trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây. Sau khi được khắc phục tạm, muốn vào 2 xã này, đoàn công tác cũng phải đi vòng ra tỉnh Quảng Bình