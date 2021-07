21 người Nghệ An chạy xe máy từ Bình Dương về quê tránh dịch Covid-19

Trước khi về, 9 người đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và ăn, ngủ, nghỉ trên đường, không vào hàng quán, nhà nghỉ. Sau 3 ngày, họ về đến quê nhà.

Chiều 21.7, có 12 người khác ở H.Kỳ Sơn cũng chạy xe máy về từ Bình Dương về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn. Những người này cũng làm công nhân tại Bình Dương, đã quyết định chạy xe máy về quê.

Hiện tất cả những người trên đã được tổ chức cách ly tập trung.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch đón công dân của tỉnh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về quê. Đối tượng tiếp nhận gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm thân, học sinh, sinh viên…