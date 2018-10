212 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng

Khu vực đất quốc phòng kể trên rộng 14,2 ha, thuộc địa bàn phường Thành Tô và Tràng Cát của quận Hải An, thành phố Hải Phòng, xảy ra lấn chiếm, mua bán, xây dựng trái phép.

Trước đó, ngày 19.10.2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ liên quan đến các sai phạm tại khu đất trên. Đến ngày 30.5.2018, cơ quan chức năng đã khởi tố Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363; Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363; Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An; Nguyễn Phú Doanh, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng; và Phạm Văn Bình, ngụ quận Hải An, về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đáng chú ý, dù vụ án đã được khởi tố nhưng tình trạng mua bán, lấn chiếm, xây dựng trái phép tại đây vẫn diễn ra trong sự bất lực của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý là Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng). Thậm chí, nhiều “giang hồ có máu mặt” còn ngang nhiên cát cứ, tự ý phân lô mua bán hỗn loạn tại khu đất này, khiến tình hình an ninh xã hội tại đây rất phức tạp.



Sau khi báo chí phản ánh, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ. Đến sáng 17.10.2018, Bộ Quốc phòng chuyển giao khu đất trên cho UBND TP Hải Phòng quản lý.

Ảnh Lê Tân Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm việc lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng vừa được tiếp nhận

Chiều cùng ngày, 17.10, tại trụ sở UBND phường Thành Tô, quận Hải An, UBND TP Hải Phòng đã công bố việc tiếp nhận quản lý khu đất này từ Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thừa nhận: “Để xảy ra tình trạng này, một phần trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành”. Chính vì vậy, sau khi tiếp nhận đất từ Bộ Quốc Phòng , UBND TP Hải Phòng đã thành lập ban chỉ đạo xử lý.

Theo đó, từ 18.10, cơ quan chức năng TP này sẽ đề nghị người dân có nhà đất tại đây tới thực hiện kê khai, cung cấp hồ sơ, giấy tờ; đồng thời, giao UBND quận Hải An chủ trì cùng cơ quan truyền thông vận động, tuyên truyền người dân có liên quan đến khu đất thực hiện theo quy định pháp luật, không lấn chiếm cũng như xây dựng thêm các công trình, hợp tác với chính quyền trong quá trình kiểm đếm và bàn giao, xử lý về đất đai, xây dựng trên khu đất quốc phòng.

UBND quận Hải An được giao phối hợp với Công an thành phố triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm, tự ý xây dựng từ khi nhận bàn giao và ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu vực. “Nếu tiếp tục có xây dựng trái phép, chủ tịch quận phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Theo thống kế của TP Hải Phòng, khu đất quốc phòng vừa được bàn giao cho Thành phố đã có 212 ngôi nhà xây dựng trái phép, được chia làm 2 khu vực: khu đất 9,2 ha có khoảng 85 ngôi nhà từ 1 - 4 tầng, và khu đất 5 ha có 127 ngôi nhà từ 1 - 5 tầng.