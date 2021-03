24.054 người thuộc nhóm ưu tiên đã được tiêm vắc xin Covid-19

Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án hình sự

Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La.