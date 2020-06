3 ngày, 3 trận động đất tại Lai Châu

Trao đổi với Thanh Niên, ông Tống Văn Thi, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Mường Tè, cho biết: "Tính đến cuối giờ sáng nay, qua rà soát, có 34 nhà dân bị rạn nứt, hư hỏng, 2 trường mần non và 2 trường tiểu học bị nứt tường. Trong đó, Trường mầm non Bản Giằng (xã Mường Tè) bị sập trần thạch cao làm 2 học sinh bị thương nhẹ. Rất may là không có thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm".