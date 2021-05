31 bài viết trên Facebook Trương Châu Hữu Danh 'xâm phạm lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức'

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cơ quan chức năng đã thu được 31 bài viết trên Facebook cá nhân của Trương Châu Hữu Danh để trưng cầu giám định.

Kết quả giám định kết luận nội dung, bài viết, hình ảnh lồng ghép trên Facebook Trương Châu Hữu Danh kèm bình luận tiêu cực, một chiều thể hiện rõ mục đích chống phá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước; ảnh hưởng uy tín lãnh đạo địa phương.

Theo nội dung KLĐT, bị can Danh cũng đã thừa nhận có 31 bài viết không kiểm chứng thông tin, chỉ dựa vào nhận định chủ quan, suy diễn, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, 31 bài viết liên quan đến địa bàn Cần Thơ, qua quá trình điều tra, CQĐT còn phát hiện, thu thập thêm 55 bài viết trên trang Facebook Trương Châu Hữu Danh liên quan đến các cá nhân, tổ chức ở nhiều địa phương khác.

Như Thanh Niên đưa tin, trước đó, ngày 17.12.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, đăng ký thường trú: 85 Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, Tân An, Long An) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 20.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Nhã; Đoàn Kiên Giang; Nguyễn Phước Trung Bảo để điều tra cùng về hành vi với Trương Châu Hữu Danh