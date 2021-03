37 camera trên 195 km quốc lộ 1 ghi nhận 3.430 vi phạm

Theo lãnh đạo PC08, trên toàn tuyến quốc lộ 1 đi qua Bình Thuận (dài 195 km), Bộ Công an đã gắn 37 camera giám sát trật tự an toàn giao thông , giao cho Công an tỉnh Bình Thuận quản lý và vận hành. Nơi gắn camera đều là những vị trí dễ giám sát các lỗi thường gặp. “Có phương tiện vi phạm liên tục tới 10 lần trong vòng một tháng, vi phạm với nhiều lỗi khác nhau nhưng chủ yếu là lỗi vi phạm quá tốc độ cho phép . Điều này cho thấy còn nhiều tài xế ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ rất kém”, một cán bộ CSGT cho biết.