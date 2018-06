4 lần ùn tắc cục bộ trong ngày đầu thu phí BOT Bến Lức - Đức Hòa

Dự án đường tỉnh 830 bắt đầu từ cầu An Thạnh (H.Bến Lức, Long An) tới TT.Đức Hòa (H.Đức Hòa, Long An) dài 24km, được xây dựng từ tháng 11.2016, hoàn thành tháng 6.2018 với tổng vốn đầu tư khoảng 1.079 tỉ đồng. Theo thiết kế, mặt đường rộng 15 m, 4 làn xe, có giải phân cách giữa, đèn chiếu sáng toàn tuyến và xây dựng mới 8 cầu. Vận tốc thiết kế đạt 80 km/h và 60 km/h cho các đoạn trong đô thị. BOT Bến Lức - Đức Hòa là dự án BOT giao thông đầu tiên của tỉnh Long An do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Băng Dương thực hiện với tổng vốn đầu tư 1.079 tỉ đồng. Thời gian thu phí dự kiến khoảng 18 năm.