70 cảnh sát PCCC xuyên đêm dập tắt đám cháy kho chứa 600 tấn bông

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6.11, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn thuộc đơn vị này nhận được thông tin của người dân, báo cháy tại địa điểm trên.

Lực lượng cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, không cho cháy lan ra khu vực lân cận. Đồng thời thông báo Công an H.Kiến Xương, Điện lực Kiến Xương phối hợp xử lý.

Tài sản hàng chục tỉ bị thiêu rụi trong vụ cháy kho chứa bông tại Thái Bình

2, chứa khoảng 600 tấn bông. Sau khoảng 2 giờ cứu hỏa, lực lượng PCCC đã khống chế được đám cháy. Đến 7 giờ 30 phút ngày 7.11, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng đã phun nước để chống cháy trở lại. Khu vực xảy ra cháy là nhà kho chứa bông, có diện tích khoảng 2.000m, chứa khoảng 600 tấn bông.

Đến 7 giờ 30 phút sáng nay 7.11, đám cháy đã cơ bản được dập tắt Ảnh Nam Hồng

Được biết, Công ty TNHH Logitex thuê đất tại Cụm công nghiệp Vũ Ninh với tổng diện tích 1,73 ha và đầu tư xây dựng 3 xưởng sản xuất, đã xây xong 2 nhà xưởng và đưa vào sử dụng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty này là sản xuất sợi và kéo sợi OE.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo các dơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an H.Kiến Xương cùng các bên liên quan phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.