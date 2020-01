9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Rùng mình chuyện 'tưởng gáo dừa, hóa ra sọ người''

Ngày 10.1, sau khi thông tin về vụ phát hiện kinh hoàng ‘9 bộ hài cốt’ ở Tây Ninh, PV Thanh Niên đã tìm đến tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Anh Đinh Văn Phong (39 tuổi, ngụ tổ 2 ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, Gò Dầu) người đầu tiên đã phát hiện 2 sọ người dưới ao nuôi ba ba bỏ hoang sau nhà, sau đó báo cho cơ quan chức năng, tiếp tục phát hiện thêm 7 sọ và xương người tại nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, ngụ cùng tổ 2, là bác của anh Phong). Anh Phong bàng hoàng sau khi phát hiện 2 sọ người thì cơ quan công an lại tiếp tục phát hiện thêm 7 sọ người khác trong nhà bà Vân Ảnh:Dương Phan

Trò chuyện với chúng tôi, anh Phong bàng hoàng nhắc lại lúc anh phát hiện đầu tiên 2 sọ người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Phong rùng mình kể: “Khoảng 7 giờ, tôi thức dậy và ra ngoài đi vệ sinh. Khi đang ở hồ nuôi ba ba cũ bỏ hoang (không có nước) tôi thấy ở chỗ mà mấy bữa trước tôi đã đốt rác, nhưng chỉ mới cháy trèm trèm ở ngoài. Ngồi xuống nhìn thì tôi thấy xương. Tôi nghĩ là xương trâu xương bò gì đó thôi. Tôi lấy cây khều khều xem thử thì thấy có cục tròn tròn, tưởng là gáo dừa nên tôi lấy tay bóc ra coi thử. Lúc lật lên, tôi mới tá hỏa thấy đó là sọ người, hoảng quá tôi liền đến công an xã trình báo vụ việc”

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Thạnh đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an Gò Dầu.

Vị trí anh Phong phát hiện 2 cái sọ người bên trong một túi vải dưới hồ nuôi ba ba bỏ hoang Ảnh: Dương Phan

Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an Gò Dầu phối các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết và điều tra vụ việc.

Sau đó, công an đã khám xét và thu giữ thêm 7 bộ hài cốt khác trong hồ chứa nước bỏ không trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, ngụ cùng tổ 2, ấp Phước Tây).

Nói về mối quan hệ của bà Vân với bà con xóm giềng, anh Phong cho biết, khu vực nhà bà Vân sống cùng với 2 người cháu khá biệt lập và xa với bà con xung quanh nên ít khi qua lại với nhau từ 20 năm nay. Theo anh Phong, trước giờ bà Vân không xảy ra vấn đề gì với bà con.

7 sọ người và xương người được tìm thấy bên trong hồ chứa nước bên trong nhà bà Vân Ảnh: Dương Phan

Còn theo người dân địa phương, ông Đinh Văn Xưởng (chồng bà Vân, đã mất 11 tháng trước vì bệnh) và bà Vân trước đây chỉ thấy làm nghề nông.

Anh Phong rùng mình, lắc đầu nói tiếp: “Sáng thấy 2 cái sọ tôi đã ớn lắm rồi cho tới khi công an xuống làm việc lại tìm thêm ra 7 cái sọ nữa. Mà tôi không biết những cái sọ người với xương người này đến từ đâu nên nghe cũng sợ sợ”