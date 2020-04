94 người chết vì tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông trong mùa Covid-19 , Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mới đây đã yêu cầu Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng công an , với nòng cốt là CSGT, phối hợp với lực lượng cảnh sát khác và thanh tra giao thông vận tải kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống Covid -19, tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.