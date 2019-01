Ám ảnh ‘con nghiện’ ôm vô lăng

Hiệp hội đã nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT, UBND TP, Sở GTVT về tình trạng xe quá tải, tài xế dùng chất kích thích, dùng bằng giả... tràn lan gây mất an toàn giao thông nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan quản lý có giải pháp chấm dứt tình trạng này Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM

Cụ thể, liên quan vụ tai nạn nói trên, chiều 3.1, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an Long An đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức) về hành vi này.