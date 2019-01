Ám ảnh ‘con nghiện’ ôm vô lăng: Phải thực hiện đồng bộ các giải pháp

Đặc biệt vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc gây thiệt hại lớn về người và vật chất.

“Năm 2018 cả nước vẫn còn hơn 20.000 người chết và bị thương do TNGT, con số này tương đương với dân số của 1 huyện. Đây là gánh nặng không nhỏ đối với các gia đình có người bị nạn cũng như toàn xã hội”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Nhắc lại các sự cố mất an ninh hàng không, Phó thủ tướng cũng lưu ý Bộ GTVT không thể coi nhẹ an toàn, an ninh hàng không, nhất là thời gian qua liên tiếp xảy ra các sự cố hàng không gây mất an toàn như máy bay hạ cánh bị rơi lốp, máy bay hạ cánh nhầm đường băng... “Một số vụ việc vừa qua của Hãng hàng không Vietjet Air tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng gây lo lắng cho ngành, cho Chính phủ và lo ngại cho nhân dân. Bộ GTVT cần phải chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục ngay, không được để tình trạng này tiếp diễn”, Phó thủ tướng chỉ đạo.