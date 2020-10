Ấm lòng khi giúp được người dân vùng lũ

100 suất quà đã trao tận tay một số hộ nằm ngay trên trục đường đoàn tiếp cận được, còn lại chúng tôi phải ủy quyền cho chính quyền địa phương và lực lượng công an dùng xuồng trao dần cho bà con.

Trung tá Vương Hùng Long, Trưởng công an xã Quảng Thành, cho biết 100% hộ dân trong xã đều bị ngập lũ với những mức độ khác nhau. “Chưa có cơn lũ nào nước dâng cao nhưng lại ngâm lâu kèm theo mưa to gió lớn như đợt này. Trong lũ, ngoài nhiệm vụ trực chiến, anh em công an cùng với chính quyền xã phải thường xuyên nắm tình hình, chạy ca nô đi từng hộ để di dời người già, trẻ em, người bệnh tật đến nơi an toàn. Xã cũng đã dùng số mì gói dự trữ đi phát cho những hộ thiếu lương thực, không để cho một ai bị thiếu đói, đứt bữa. Giờ có các anh chị về tiếp sức như vậy mình cũng cảm thấy ấm lòng”, trung tá Long bộc bạch.