An Giang: 3 căn nhà của gia đình cán bộ biên phòng chứa đầy 'hàng lậu'

Tối 11.3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang khi trong 2 căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nam và căn nhà khác của chị vợ ông Nam tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc có chứa trên 1.100 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn , chứng từ, tại thời điểm kiểm tra.

Rất nhiều hàng hóa trong 3 căn nhà, thời điểm kiểm tra không có hóa đơn, chứng từ Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 27.2, Tổ công tác phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an P.Vĩnh Nguơn bất ngờ kiểm tra 3 căn nhà số: 142, 193 và 276 (tất cả cùng tọa lạc tại Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, P.Vĩnh Nguơn) và phát hiện trong 3 căn nhà có hơn 1.100 sản phẩm là đồ điện tử, đồ gia dụng, tiêu dùng và hơn 1,3 tấn hàng hóa như: nồi inox, chảo chống dính, dụng cụ rửa xe, đồ sành sứ có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài, đa số đã qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh hợp pháp. Qua đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP.Châu Đốc điều tra, xác minh để xử lý theo thẩm quyền.

Rất nhiều gốm sứ được để trong nhà Ảnh: CTV

Theo Công an tỉnh An Giang, kết quả xác minh ban đầu, hai căn nhà số 142 và 276 thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hoàng Văn Nam, hiện giữ chức vụ Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

"Kho" hàng xuất xứ nước ngoài được Công an phát hiện khi kiểm tra các căn nhà của thượng tá Hoàng Văn Nam và chị vợ của ông Ảnh: CTV

Với căn nhà 142, gia đình ông Nam cho ông Lê Văn Lên (31 tuổi) thuê để ở. Còn thời điểm kiểm tra nhà số 276, thì chị H.T.N.M (19 tuổi, con gái của ông Nam) đang ở trong nhà.

Riêng căn nhà số 193 do bà T.T.D (51 tuổi, là chị ruột của vợ ông Nam) làm chủ.

Nhiều loại đồ gia dụng đa số là đã qua sử dụng được phát hiện Ảnh: CTV

Công an tỉnh An Giang cho biết, vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, nên Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa đã thu giữ, để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Riêng về phần trách nhiệm của thượng tá Hoàng Văn Nam trong việc này, Công an tỉnh An Giang sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh này xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Nam để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh An Giang nắm và chỉ đạo xử lý.