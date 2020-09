An Giang: 5 trẻ em tử vong do đuối nước thương tâm

Tối 13.9, thượng tá Lê Thành Đồng, Trưởng công an H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang xác nhận với PV Thanh Niên, vào trưa cùng ngày trên địa bàn xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên xảy ra vụ 5 trẻ em bị tử vong do đuối nước khi tắm ở một hồ nước.

Theo thông tin ban đầu từ ngành chức năng H.Tịnh Biên, khoảng 13 giờ ngày 13.9, một nhóm 6 trẻ em từ 2 đến 13 tuổi (cùng ngụ ở ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) rủ nhau đến một hồ nước có diện tích khoảng 1.000m2 sau khu nhà trồng dưa lưới của một người dân ở xã Văn Giáo để tắm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện 5/6 em bị đuối nước trong hồ, gồm: Nèang Chanh Tha (9 tuổi), Nèang Sóc Na (10 tuổi), Nèang Nét (12 tuổi), Nèang Na Ry (13 tuổi) và Chau Chanh Đết (2 tuổi). Riêng, bé Nàang Mây may mắn không bị nạn. Dù sau khi phát hiện sự việc, người dân cố gắng đưa các nạn nhân đến Trạm y tế xã Văn Giáo cấp cứu nhưng bất thành.

Thượng tá Lê Thành Đồng thông tin: “Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, Công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang đến khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ tai nạn . Hiện Công an tỉnh vẫn đang tiến tục làm rõ vụ việc. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định Công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự”.