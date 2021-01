An Giang: 8 người tại quán karaoke Sam ở Long Xuyên dương tính với ma túy

Chiều 24.1, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Long Xuyên, kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 8 nam, nữ tại quán karaoke nói trên có biểu hiện nghi sử dụng ma túy

Trước đó, khoảng 0 giờ 55 phút cùng ngày, lực lượng chiến sĩ của Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh An Giang) phối hợp với Công an TP.Long Xuyên bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Sam (trên đường Hà Hoàng Hổ, P.Đông Xuyên), phát hiện tại phòng 301 của quán có 8 người, gồm: 5 nam, 3 nữ, từ 16 đến 28 tuổi, trú tại tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy.