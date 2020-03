An Giang: Bắt 1 đối tượng trong nhóm cướp giật, tấn công du khách tại chùa Lầu

Chiều ngày 1.3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho hay, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trường (19 tuổi) ngụ ấp Châu Giang, xã Châu Phong, TX.Tân châu ( An Giang ) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại chùa Lầu ngày 23.2.