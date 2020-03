An Giang: Bắt 2 nghi phạm trang bị hung khí đi trộm ô tô tải

Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ( An Giang ) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Tuấn Thanh (32 tuổi, ngụ xã Lương An Trà, H.Tri Tôn, An Giang) và Đặng Bá Đô (38 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản