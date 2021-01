An Giang: Bắt giữ lô thuốc tân dược nhập lậu

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 2.1 tại khu vực ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H.An Phú (An Giang), Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang phối hợp Công an H.An Phú tiến hành kiểm tra xe tải BS 67C - 053.63 do tài xế Hồ Thanh Tùng (37 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, H.An Phú) điều khiển.