An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 86.000 USD qua biên giới

Sáng 31.1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mỹ (49 tuổi) và Đỗ Thị Lệ (tên khác là Lê, 48 tuổi, cùng trú ấp Vĩnh Chánh 3, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 30.1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện Nguyễn Văn Mỹ đang di chuyển trên cánh đồng trong khu vực biên giới theo hướng từ Việt Nam qua Campuchia có biểu hiện nghi vấn nên mật phục và bắt giữ.

Phát hiện lực lượng chức năng, Mỹ đã nhanh chóng bỏ chạy, tuy nhiên bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ ngay sau đó. Khám xét trên người Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện Mỹ vận chuyển tổng cộng 86.200 USD.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Mỹ khai nhận, vận chuyển ngoại tệ cho Đỗ Thị Lệ qua bên kia biên giới giao cho một người Campuchia với tiền công là 200.000 đồng. Từ đó, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thị Lệ, đồng thời khám xét nơi ở của Lệ tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, thu giữ 1 máy đếm tiền và 2.130 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu được Lệ cất giấu nhiều nơi trong nhà. Bước đầu Đỗ Thị Lệ thừa nhận với công an về hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an tỉnh An Giang, vụ việc vận chuyển ngoại tệ trái phép nêu trên thuộc chuyên án 121T được Ban Giám đốc Công an lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.