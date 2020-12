An Giang: Cháy 7 căn nhà dân

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20.12 tại khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, H.Phú Tân, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ cháy nhà dân . Ngọn lửa thiêu rụi 5 căn nhà và 2 căn nhà khác bị cháy khoảng 50%.

Công an H.Phú Tân thông tin, ngọn lửa phát ra từ nhà của anh Võ Minh Luân (25 tuổi, ngụ địa phương) rồi nhanh chóng cháy lan sang các nhà lân cận. Phát hiện vụ cháy, người dân thông báo cháy và phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tìm cách dập lửa. Đồng thời, điện thoại báo tin cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chữa cháy.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đóng tại khu vực H.Phú Tân đã điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do gió lớn và thời tiết hanh khô, các căn nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội . Phải mất hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.