An Giang: Cháy nhà, cụ bà 86 tuổi tử vong

Chiều ngày 11.5, Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra 1 vụ cháy nhà tại khu vực tổ 1, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, H.Chợ Mới, làm 1 người chết.