An Giang: Con rể tự tử sau khi chém mẹ vợ tử vong

Sáng 20.3, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang phối hợp Công an H.Tri Tôn (An Giang) điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Lê Trì (H.Tri Tôn) khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.