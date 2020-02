An Giang: Công an bí mật vây tụ điểm đá gà ăn tiền, con bạc chạy tán loạn

Khoảng 9 giờ 40 ngày 22.2, Công an huyện Châu Thành (An Giang) triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại xã An Hòa, huyện Châu Thành bắt giữ 5 người tham gia.

Từ nguồn tin báo của người dân, lực lượng công an bí mật bố trí lực lượng tiếp cận tại khu đất trống thuộc ấp An Phú, xã An Hòa, nơi có hàng chục người đang tổ chức đá gà ăn tiền. Khi phát hiện lực lượng công an, nhiều người bỏ chạy tán loạn, công an bắt giữ 5 người, trong đó có 1 phụ nữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 xe máy, 6 con gà đá và nhiều tang vật có liên quan khác. Khám xét trên người các nghi can, công an thu giữ gần 27 triệu đồng tiền mặt và 4 điện thoại.